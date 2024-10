Anticipazioni Grande Fratello, sondaggi, favoriti, immuni e improvvisi colpi di scena

Questa sera, lunedì 21 ottobre torna il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 arrivato alla diciottesima edizione, Nel precedente appuntamento quattro concorrenti sono finiti in nomination e Michael Castorino ha dovuto lasciare la casa, l'imprenditore varesino era stato il meno votato tra i suoi coinquilini coinvolti nel ballottaggio.

Televoto aperto: chi saranno gli immuni scelti dal pubblico

Come di consueto, Alfonso Signorini aprirà la serata salutando le sue opinioniste, Cesara Buonamici e la nuova arrivata Beatrice Luzzi, che sabato hanno battibeccato a Verissimo. Anche stasera, la voce del pubblico online sarà rappresentata da Rebecca Staffelli, conduttrice del GF Daily, in onda ogni giorno alle 19:40 su La5.

Nella parte finale dell'ultima puntata il conduttore ha aperto il televoto che coinvolge: Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi. I concorrenti in queste ultime ore stanno preparando le valige, convinti che il televoto decreterà la terza eliminazione dalla Casa dopo quella di Clarissa Burt e Michael Castorino.

Shaila Gatta è in nomination per l'immunità

Il pubblico invece sta votando il concorrente da salvare, i due più votati saranno immuni e, molto probabilmente, dovranno scegliere quale degli altri due coinquilini vogliono mandare in nomination la prossima settimana. I sondaggi vedono in testa Shaila e Lorenzo, potrebbero essere loro i due preferiti degli spettatori di questa settimana.

Nel corso della puntata si parlerà ancora della storia che coinvolge Javier e Shaila, i due si sono avvicinati molto, anche se ancora non si sono scambiati il primo bacio. L'ex velina nelle ultime ore ha dichiarato che il pallavolista nella loro relazione è molto più avanti di lei, lasciando qualche dubbio sugli sviluppi della storia. Javier e Yulia stanno per lasciare la Casa per andare in Spagna, ospiti per qualche giorno dell'edizione spagnola del programma.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Per Enzo Paolo Turchi non tutti all'interno della Casa sono sinceri.