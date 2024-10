Beautiful anticipazioni 21 ottobre, Hope respinge le richieste di Liam: non si separerà da Thomas

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 21 ottobre alle 13:45: Liam vuole che Thomas sparisca dalla vita di sua moglie. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful, Liam al limite: le sue richieste sono inaccettabili

Con grande fervore, Hope respinge le accuse di Steffy riguardo a un presunto interesse romantico nei confronti di Thomas. Nonostante le sue ferme negazioni, Hope si trova di fronte a una richiesta inaccettabile da parte di Liam: allontanare Thomas dalla sua vita. Liam, sopraffatto da ansie e sospetti, è arrivato al limite della sopportazione e non riesce a tollerare che Hope continui a lavorare a stretto contatto con Thomas.

Per Hope, la situazione è complessa. Thomas è stato fondamentale per il successo della sua linea di moda Hope For the Future. Inoltre, essendo il padre di Douglas, Thomas rappresenta un legame che non può essere facilmente spezzato. Hope si rende conto che, nonostante le tensioni, la sua amicizia e collaborazione con Thomas sono cruciali sia per la sua carriera che per il benessere del suo bambino.

Thomas è al centro dei contrasti tra Hope e Liam

Mentre il conflitto tra i suoi doveri professionali e il suo matrimonio si intensifica, Hope è determinata a dimostrare a Liam che il suo amore per lui è profondo e sincero, ma teme che le insicurezze del marito possano mettere a repentaglio tutto ciò che ha costruito, senza considerare che non può mentire a se stessa: l'attrazione verso Thomas diventa ogni giorno più forte.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor tenta di convincere Deacon a dichiararsi a Brooke.