Grande Fratello: Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini a Verissimo: "Vuole sminuirmi"

Nell'ottava puntata del Grande Fratello una battuta di Alfonso Signorini non è stata gradita da Beatrice Luzzi. I dissapori tra i due non si sono ancora risolti, l'opinionista ha approfittato della sua presenza a Verissimo per ribadire le sue critiche. Durante l'intervista, Cesara Buonamici si è schierata a difesa del conduttore, evidenziando come questa tensione abbia creato una divisione evidente all'interno del cast del programma.

La battuta che ha scatenato la polemica

Tutto è iniziato durante la puntata del Grande Fratello del 14 ottobre, quando Alfonso Signorini, in seguito a una scena sotto le coperte tra Shaila Gatta e Javier Martinez, ha chiesto un parere a Beatrice Luzzi, definendola "esperta di piumoni". Il riferimento era all'ultima edizione del programma, quando Beatrice ebbe un breve flirt con Giuseppe Garibaldi.

Questo commento ha sollevato molte critiche, portando Beatrice a ricevere anche un Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia. In quest'occasione, l'attrice aveva replicato: "Secondo me, il vero esperto è lui. Sono sicura che l'ha detto con leggerezza, ma io sono una signora e c'erano anche i miei figli in studio."

La replica dell'opinionista

Durante l'intervista a Verissimo, sollecitata da Silvia Toffanin, Beatrice ha confermato che, a suo avviso, la battuta di Signorini era fuori luogo. Ha riconosciuto lo stile ironico del conduttore, ma ha sottolineato che un po' più di rispetto non sarebbe guastato, soprattutto considerando la presenza dei suoi figli tra il pubblico. "Alfonso ha fatto quella battuta perché è il suo modo di fare, ma ogni tanto bisognerebbe considerare il contesto," ha dichiarato Beatrice.

Alfonso Signorini in polemica con Beatrice Luzzi

Diversa l'opinione di Cesara Buonamici, che ha minimizzato l'accaduto, spiegando che il piumone è un simbolo iconico del Grande Fratello, poiché è l'unico spazio dove i concorrenti sfuggono alle telecamere. "Sotto il piumone succedono cose che possiamo solo immaginare, ma senza prove tutto rimane nel campo dello scherzo," ha detto Cesara.

Rivolgendosi a Beatrice, Buonamici ha difeso Signorini, affermando che il conduttore non aveva intenzioni maliziose o offensive e che, forse, Beatrice ha interpretato male il commento. Nella puntata del 21 ottobre sarebbe divertente ritrovare Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi nella Mystery Room per cercare di risolvere una delle dinamiche più interessanti di questa diciottesima edizione del Grande Fratello.