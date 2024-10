Javier e Julia lasciano il Grande Fratello: ecco cosa sta succedendo nella Casa!

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ricca di novità e colpi di scena che animeranno la casa più spiata d'Italia. Tra i momenti più sorprendenti ci sarà l'uscita di due concorrenti della diciottesima edizione: Javier Martinez e Yulia Naomi Bruschi, che lasceranno il loft dei Lumina Studios per un'esperienza all'estero. I due gieffini si trasferiranno per qualche giorno in Spagna, dove saranno ospiti del Gran Hermano, la versione iberica del reality show.

Yulia e Javier lasciano la Casa

Questo scambio di inquilini tra le due edizioni gemelle del programma, trasmesso in Spagna su Telecinco (emittente del gruppo Mediaset España), è un evento molto atteso dal pubblico. Il pallavolista argentino Javier e la modella cubana Yulia dovrebbero lasciare la casa del Grande Fratello nelle prossime ore, forse subito dopo la puntata di questa sera. La notizia è stata anticipata da Tendencias de España su X (ex Twitter), dove si legge: "Saranno Yulia e Javier i concorrenti del Grande Fratello che verranno in Spagna. Il cubano e l'argentino arriveranno a Guadalix nelle prossime ore."

Ma lo scambio non riguarda solo l'Italia. Nella puntata di ieri del Gran Hermano, Maica Benedicto, una delle gieffine spagnole, ha scoperto che lascerà il reality per qualche giorno per trasferirsi in Italia, facendo il percorso inverso rispetto a Yulia e Javier. Gli autori spagnoli le hanno fatto uno scherzo, lasciandole credere di essere stata squalificata per aver infranto il regolamento del programma.

Yulia andrà in Spagna con Javier

La concorrente, visibilmente scossa, è stata chiamata in confessionale e ha pianto mentre chiedeva spiegazioni. Dopo aver salutato i suoi compagni, Maica è stata portata in uno studio vuoto, dove il conduttore del programma le ha consegnato una busta con la comunicazione ufficiale. Al suo interno, l'invito della produzione italiana a partecipare al Grande Fratello di Canale 5. Il soggiorno estero dei gieffini proseguirà per qualche giorno, ma la durata esatta non è stata ancora ufficializzata.