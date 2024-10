Mike, la serie tv stasera su Rai 1: la trama, il cast, da quante puntate è composto il biopic

Mike, la miniserie dedicata a Mike Bongiorno, è stata uno dei grandi annunci della nuova stagione RAI e finalmente è arrivato il suo momento: stasera su Rai 1 alle 21:30 andrà in onda la prima puntata del biopic con Claudio Gioè. Il momento scelto per la trasmissione non è stato certo casuale: nel 2024 ricorre infatti il centenario dalla nascita dell'iconico conduttore, oltre ai 70 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive nel nostro Paese.

Mike: la trama della prima puntata

La narrazione della miniserie tv comincia quando, all'apice del successo con Rischiatutto, nel 1971, Mike Bongiorno accetta di raccontarsi in un'intervista che svela al pubblico molti dettagli sconosciuti della sua vita fino a quel momento.

Nato il 26 maggio 1924 a New York, in una famiglia italo-americana, Mike ricorda chiaramente il momento della separazione dei suoi genitori: nel 1929, in seguito al crollo della borsa di Wall Street, Philip Bongiorno viene costretto a separarsi dalla moglie, Enrica Carello, e dal figlioletto di appena 5 anni.

Enrica, torinese di nascita, torna in Piemonte con il piccolo Mike e, quella che doveva essere solo una parentesi, si trasforma in un viaggio di sola andata.

Gli anni a Torino non sono facili: Mike Bongiorno si diploma e muove i primi passi nel mondo dello sport e del giornalismo, ma tutto si ferma con lo scoppio della seconda guerra mondiale. Finisce in carcere a San Vittore, per essere una staffetta partigiana e per il passaporto americano, poi in alcuni campi di concentramento, e viene definitivamente liberato solo nel febbraio 1945, grazie a uno scambio di prigionieri tra Germania e Stati Uniti. Dopo due anni di calvario, Mike può finalmente tornare a casa, ma non a Torino: i nazisti lo mandano a New York! E proprio nella Grande Mela, Bongiorno comincia a muovere i primi passi nel giornalismo radio-televisivo.

Mike, la recensione: l'uomo dietro l'icona per un biopic che tenta di superare la didascalia

Cosa c'è di vero in Mike? Tutto o quasi, perchè la serie è basata su La versione di Mike, il libro autobiografico scritto dal conduttore nel 2007 a quattro mani con il figlio, Nicolò Bongiorno. Il volume racconta non soltanto la sua lunga carriera ma, per la prima volta, anche la vita privata della persona dietro al personaggio.

Il cast

Lasciati a Màkari i panni di Saverio Lamanna, Claudio Gioè veste qui quelli di un Mike Bongiorno ormai adulto, portando sullo schermo non soltanto il brillante conduttore ma anche l'uomo, assai riservato lontano dalle telecamere. Elia Nuzzolo interpreta invece Bongiorno da ragazzo, durante gli anni torinesi e poi quelli, drammatici, dell guerra.

Valentina Romani è Daniela Zuccoli, terza moglie del conduttore, sposata nel 1972, e madre dei suoi tre figli.

Philip Bongiorno ed Enrica Carello, padre e madre di Mike, sono intepretati rispettivamente da Tomas Arana e Clotilde Sabatino. Massimo De Lorenzo veste i panni di Vittorio Veltroni (padre di Walter Veltroni), il dirigente che ha portato Mike Bongiorno nel mondo della televisione italiana. Paolo Pierobon, che interpreta Sebastiano Sampieri, è invece l'unico personaggio di fantasia della miniserie.

Da quante puntate è composta Mike

La miniserie biografica è composta da sole 2 puntate che verranno trasmesse da Rai 1 nel corso di lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024, sempre in prima serata, alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi. Mike sarà visibile anche in streaming gratuitamente su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand in qualsiasi momento all'interno del catalogo della piattaforma.