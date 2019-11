Le Mans '66 - La grande sfida primo con 31 milioni al box office USA, Charlie's Angels fa flop

Buon debutto per Le Mans '66 - La grande sfida, epico period movie automobilistico con Christian Bale e Matt Damon, il reboot di Charlie's Angels con Kristen Stewart si rivela un flop di incassi.

Le Mans '66 - La grande sfida: una scena del film con Christian Bale

Le Mans '66 - La grande sfida debutta al primo posto al box office USA incassando 31 milioni di dollari, flop per il reboot di Charlie's Angels, ennesimo possibile blockbuster a deludere negli incassi dopo Doctor Sleep e Terminator: destino oscuro. Buona l'apertura di Le Mans '66 - La grande sfida, che raccoglie 31 milioni da 3.528 sale, segnando una media per sala di 8.786 dollari. Come potete leggere nella nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida, il film ricostruisce il duello automobilistico tra Ferrari e Ford grazie alla straordinaria interpretazione delle star Christian Bale e Matt Damon.

Le Mans '66, James Mangold: "Fotografare i pensieri è la forza del cinema"

Scivola al secondo posto Midway, war movie diretto di Roland Emmerich basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta cruciale della Seconda Guerra Mondiale. 8,7 milioni di dollari di incasso portano il film a un totale di 35, 1 milioni in due settimane.

Charlie's Angels:Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska in azione

Deludente il debutto del reboot di Charlie's Angels. Il film con Kristen Stewart che ha lo scopo di rinverdire la celebre saga action al femminile raccoglie solo 8,6 milioni da 3.452 sale, con una media per sala di 2.491 milioni, a fronte di un costo di 50 milioni.

Kristen Stewart: "In Charlie's Angels, il mio ruolo da irresponsabile"

Perde una posizione anche la commedia per famiglie Playing With Fire, con John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo e Judy Greer, che incassa altri 8,5 milioni arrivando a un totale di 25,4 milioni.

Al quinto posto troviamo Last Christmas, romcom natalizia con la star de Il trono di spade Emilia Clarke che raccoglie altri 6,7 milioni superando i 22,5 milioni complessivi.