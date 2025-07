Brad Pitt: "Tom Cruise ha abbandonato Ford v. Ferrari quando ha capito che non avrebbe guidato molto"

Il successo travolgente al botteghino di F1 ha reso inevitabile la messa in cantiere di un sequel che non solo potrebbe arrivare prima del previsto, ma potrebbe addirittura vedere l'arrivo di Tom Cruise a fianco del protagonista Brad Pitt.

La reunion tra le due star di Intervista col vampiro sarebbe dovuta già avvenire in un'altra pellicola a sfondo automobilistico, Ford v. Ferrari (in italiano Le Mans '66 - La grande sfida), diretto da James Mangold nel 2019, ma forse dopo trent'anni questo potrebbe essere finalmente il momento buono per rivederli insieme su un set. A rivelare la notizia del mancato ingaggio nel film di Mangold è stato Brad Pitt in persona, spiegando che Cruise ha rinunciato quando ha capito che non avrebbe guidato poi così tanto.

"Per un periodo io e Tom abbiamo discusso di Ford v Ferrari, in cui avremmo dovuto recitare con Joe alla regia. Questo è successo circa 10 anni prima del coinvolgimento di Matt Damon e Christian Bale, che lo hanno reso un film fantastico", ha detto Brad Pitt a The National. "Il punto è che entrambi volevamo guidare, Tom voleva interpretare Shelby, e io volevo interpretare Ken Miles. E quando Tom si è reso conto che Carroll Shelby non avrebbe guidato molto nel film, ha rinunciato. Quindi non sono sicuro di come funzionerà in un potenziale sequel di F1, ma ci proveremo. Mi piacerebbe molto."

Brad Pitt abbigliato da pilota di F1

Il crossover dei sogni

Il regista di F1 Joseph Kosinski ha ammesso di sognare un crossover tra F1 con Brad Pitt e il sequel di Giorni di Tuono con Tom Cruise.

"Beh, l'idea è scoprire che Cole Trickle, il personaggio di Cruise in Giorni di tuono, e Sonny Hayes (Brad Pitt) hanno un passato comune. Sono stati rivali a un certo punto, forse si sono incrociati in pista", ha detto Kosinski, aggiungendo "Chi non pagherebbe per vedere quei due sfidarsi in pista?"

F1: Brad Pitt sul set

Pensando ai necessari ingredienti di un eventuale sequel, Brad Pitt ha le idee chiare. "Vorrei tornare a guidare, egoisticamente parlando... La F1 è ancora al centro dell'attenzione. Bisogna concentrarsi su Joshua Pierce - il personaggio di Damson Idris - e sul resto della squadra che lotta per il campionato. Dove si colloca Sonny? Non ne sono sicuro. Probabilmente Sonny è in giro sulle Bonneville Salt Flats a stabilire record di velocità o qualcosa del genere. Quindi non so ancora cosa ci aspetti in futuro".

Come svela la nostra recensione di F1, il successo del film di Brad Pitt deriva da una struttura classica, ma solida e dall'appeal del divo. Successo che l'attore non dava per garantito, come ammette:

"Il piacere più grande, quello che mi strappa un sorriso, è vedere famiglie, dai bambini ai nonni, grandi gruppi di amici riuniti a scattare foto davanti al poster o all'auto. È raro che un film raggiunga questo livello di entusiasmo, soprattutto di questi tempi. Credo che il valore dell'intrattenimento a volte possa essere maggiore dell'opera stessa. E credo che questo stia accadendo qui".