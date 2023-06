La sirenetta batte Spider-Man: Across the Spider-Verse e conserva il primo posto al box office italiano

La sirenetta di Halle Bailey continua a incantare il pubblico italiano e si assicura il primo posto al botteghino nostrano per il secondo weekend consecutivo, battendo Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La sirenetta non molla la vetta del box office italiano neppure di fronte all'arrivo nei cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse e batte il rivale animato targato Sony Pictures negli incassi. Mentre negli USA il reboot Disney ha ceduto il passo al sequel del film premio Oscar Spider-Man: un Nuovo Universo, il pubblico italiano sembra apprezzare di più la tradizione Disney promuovendo la sirenetta nera ed emancipata di Halle Bailey con altri 2,9 milioni di incassi e oltre 383.000 presenze (dati Cinetel) che portano il totale a 8,4 milioni di euro complessivi. Esplorate la nostra recensione de La sirenetta, rilettura della fiaba classica interpretata da Halle Bailey, lodata per la sua performance nei panni della protagonista, Melissa McCarthey e Javier Bardem.

Spider-man: Across The Spider-Verse - un'immagine romantica di Miles Morales e Gwen Stacy

Come anticipato, Spider-Man: Across the Spider-Verse deve accontentarsi del secondo posto pur vantando un debutto di tutto rispetto. Il film targato Sony Pictures Animation incassa, infatti, 2,4 milioni in 452 sale e quasi 319.000 presenze. Qui trovate la nostra recensione di Spider-man: Across the Spider-Verse, che segna anche il terzo maggior weekend di apertura di qualsiasi film di Spider-Man.

Flessione negli incassi di Fast X, ma neanche più di tanto per il nuovo capitolo della saga di Fast & Furious che scivola al terzo posto, ma incassa altri 948.000 euro che lo portano a un totale di 10,9 milioni. Vin Diesel e la sua famiglia possono gioire perché gli incassi internazionali hanno permesso al film di superare il target dei 600 milioni globali a sole tre settimane dall'uscita. Qui la nostra recensione di Fast X, che evidenzia le numerose sorprese e i graditi ritorni nella nuova avventura di Dom Toretto e della sua famiglia, stavolta alle prese con un nuovo potente nemico che ha il volto di Jason Momoa.

Al quarto posto troviamo il nuovo lavoro di Marco Bellocchio, Rapito, che incassa altri 450.000 euro, arrivando a 1 milioni complessivo. Qui la recensione di Rapito, che ricostruisce il drammatico rapimento del bambino ebreo Edgardo Mortara da parte della Chiesa Cattolica.

Solo quinto The Boogeyman, adattamento del racconto di Stephen King del 1973 Il baubau, che apre con un incasso di 388.000 euro raccolti in 296 sale. Come rivela la recensione di The Boogeyman, Chris Messina nei panni del padre di due figlie alle prese con la recente morte della madre che deve fare i conti con una terrificante entità soprannaturale che depreda le famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.