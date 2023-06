Spider-Man: Across the Spider-Verse: 8 gadget imperdibili per i fan dell'eroe Marvel

Sul noto sito di e-commerce ci sono tantissime offerte imperdibili per i fan e i collezionisti di Spider-Man. In vista dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse abbiamo deciso di raccogliere per voi quelle più succulente.

In occasione dell'arrivo nei cinema di Spider-Man: Across the Spider-Verse (qui la nostra recensione), abbiamo deciso di raccogliere per i fan dell'Uomo Ragno alcune offerte imperdibili attualmente presenti su Amazon. Stiamo parlando di gadget a tema di ogni tipo, oggetti da collezione unici e tantissimo altro, tutto disponibile a prezzi che faranno sicuramente gola agli appassionati. Non lasciatevi sfuggire l'occasione perfetta per arricchire la vostra collezione, o per realizzare regali memorabili ad amici e parenti.

1. Action figure di Spider Gwen, tratta da Spider-Man: Across the Spider-Verse, snodabile e in scala a 30 cm

L'amore dimostrato nei confronti di Spider Gwen parla chiaro. Il suo ruolo in Spider-Man: Across the Spider-Verse ha subito dimostrato il valore di un personaggio che rapisce sia in termini di scrittura che di estetica. Su Amazon potete trovare la sua action figure snodabile in super offerta a 16.99 €, con uno sconto del 15% sul prezzo base. Targata Hasbro Marvel, stiamo parlando di una riproduzione di 30 cm che saprà rendere felici sia i grandi collezionisti, che i bambini di tutte le età.

2. La maglietta con il primo leggendario scontro fra Spider-Man e i Sinistri Sei

Se siete alla ricerca di un capo d'abbigliamento diverso da ogni altra cosa, che trasmetta il vostro amore per Spider-Man e le sue origini cartacee, la maglietta in cui lo vediamo affrontare i Sinistri Sei fa al caso vostro. Immortalando il leggendario scontro che mise in seria difficoltà Peter Parker negli anni '60, questa t-shirt Marvel è attualmente disponibile (in varie misure) su Amazon a 16.99 €, con uno sconto del 15% sul prezzo di partenza.

3. Action figure dello Spider-Man più classico che ci sia

Per i fan dell'Uomo Ragno e gli amanti del design classico oltre Spider-Man: Across the Spider-Verse, vi segnaliamo che su Amazon c'è in offerta una action-figure della Miotlsy del supereroe in questione con il design del costume più classico che si possa immaginare. Potete acquistarla sul sito a 16.99 €, scontata del 6% dal prezzo base.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, perché è il presente e il futuro dell'animazione

4. Cofanetto Blu-ray della trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Amazon ha deciso di accontentare anche i fan storici della trilogia firmata da Sam Raimi. Sul sito, infatti, c'è anche la raccolta Blu-ray di queste tre pellicole a 17.24 €, scontata del 6% dal prezzo di partenza. I tre film sono importantissimi per la storia cinematografica dell'Uomo Ragno e per il suo rapporto con il grande pubblico. Raimi ha avuto la chance di massificare un personaggio che prima apparteneva soprattutto alla carta stampata (salvo occasioni di uscirne), costruendo un dialogo con le masse di tutto il mondo. La storia, al cui centro troviamo il Peter Parker di Tobey Maguire, ha avuto un impatto generazionale importante, e ha formato tantissimi appassionati che oggi seguono gli sviluppi dell'MCU.

5. Marvel's Spider-Man Miles Morales versione PS4

I fan di Miles Morales in attesa di vedere le nuove avventure in Spider-Man: Across The Spider-Verse possono consolarsi con Marvel's Spider-Man Miles Morales PS4, attualmente in offerta su Amazon a 29,99 €, con uno sconto del 51%. Si tratta del seguito diretto di Marvel's Spiderman, e mette in scena i primi passi di Miles nella dimensione dei videogiochi. Lasciatevi trasportare in un'avventura che ha stregato migliaia di fan in tutto il mondo, indossando voi stessi i panni di un supereroe che ha ancora molta strada da fare.

Spider-Man: Across the Spider-Verse in anteprima, i registi: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima"

6. Action figure di Spider-Man della Eaglemoss

Su Amazon potete trovare in offerta anche l'action figure di Spider-Man in una delle sue pose più iconiche di sempre. Disponibile a 33.48 €, con il 37% di sconto, si tratta di una statuina estremamente fedele all'estetica dell'Uomo Ragno. Targato Eaglemoss, questo gadget da collezione è perfetto da esporre sia in casa che in ufficio, rendendo subito evidente la vostra passione per un personaggio immortale.

7. Tazza a tema Spider-Man vintage

Spider-Man ha vissuto tantissime trasformazioni nel corso degli anni. Andando oltre le sue origini, stiamo parlando di un personaggio che è stato più volte levigato, evoluto e rimodellato da tantissimi artisti Marvel. Se fan delle sue prime versioni, però, questa tazza tematica, targata Pyramid International, fa al caso vostro. Attualmente disponibile su Amazon a 12.51 €, e scontato del 22%, questo gadget retrò è perfetto per gli amanti del vintage. Con una stampa ritraente l'Uomo Ragno impegnato in vari scontri, può essere anche un regalo perfetto per gli appassionati nuovi e di lunga data.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, prime reazioni: "vera opera d'arte", "più triste e cupo del previsto"

8. Funko POP di Spider-Man 80th-First Appearance

Qui ci troviamo sicuramente davanti a un Funko POP unico nel suo genere. La statuina in questione è dedicata alla primissima apparizione di Spider-Man. Per festeggiare l'evento, Funko ha reso disponibile un gadget da collezione immancabile per i fan storici. Dotato dei dettagli vintage che hanno fatto le origini dell'Uomo Ragno, lo trovate, attualmente parlando, in offerta su Amazon a 13.49 €, con uno sconto del 16% dal prezzo di partenza. Cosa state aspettando?