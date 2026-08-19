La Promessa anticipazioni 20 agosto: Petra si risveglia, Beltran scopre il segreto di Angela

Petra si risveglia e torna a deglutire senza dolore dopo le cure del dottor Salazar. Intanto Beltran scopre la verità su Angela e la sua reazione rischia di mandare in crisi il piano di Curro e Leocadia.

Nelle anticipazioni de La Promessa del 20 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, Petra sorprende tutti con una straordinaria ripresa dopo la grave infezione da tetano, mentre Beltran scopre una verità su Angela che rischia di mandare all'aria il piano di Curro e Leocadia.

Petra si risveglia grazie alla cura del dottor Salazar

Le innovative e rischiose cure sperimentali del dottor Salazar iniziano finalmente a dare i risultati sperati. Dopo aver attraversato una fase drammatica a causa dell'infezione da tetano, Petra riprende conoscenza e compie un altro passo fondamentale verso la guarigione: riesce nuovamente a deglutire senza provare dolore.

La notizia scatena una grande emozione tra la servitù. Padre Samuel, il dottor Salazar e Manuel accolgono con entusiasmo i segnali di miglioramento della governante, che sembrava ormai destinata alla morte. La guarigione di Petra rappresenta quindi un momento di grande sollievo dopo le settimane di paura vissute alla tenuta.

Manuel De Luján interpretato da Arturo García Sancho

Manuel e Toño festeggiano il nuovo motore ma continuano a sospettare di Enora

Le buone notizie non riguardano soltanto Petra. Anche nell'hangar arriva finalmente un momento di festa dopo le tensioni accumulate durante la costruzione del nuovo motore.

Manuel, Enora e Toño festeggiano la conclusione dei lavori dopo settimane caratterizzate da difficoltà e sospetti legati anche alla possibile presenza di una spia. Il traguardo raggiunto rappresenta un passo importante per il gruppo e permette ai protagonisti di lasciarsi alle spalle, almeno momentaneamente, la tensione.

Tuttavia, la serenità non è completa. Manuel e Toño continuano a dubitare di Enora e delle sue reali intenzioni. I festeggiamenti non cancellano quindi le perplessità sulla ragazza, lasciando aperto un nuovo interrogativo sul suo comportamento e sul futuro del progetto.

Angela è interpretata da Marta Costa

Beltran scopre il segreto di Angela

La seconda grande svolta delle anticipazioni de La Promessa riguarda invece Angela e Beltran. Il giovane, appena arrivato alla tenuta grazie al legame con Jacobo, ha iniziato a mostrare un interesse sempre più evidente nei confronti della ragazza.

A favorire questo avvicinamento ci sono Curro e Leocadia, che hanno stretto un'alleanza con un obiettivo preciso: spingere Angela tra le braccia di Beltran per evitare il suo matrimonio con Don Lorenzo de la Mata.

Il piano, però, incontra un ostacolo tutt'altro che trascurabile. Beltran scopre che Angela è ufficialmente promessa a Don Lorenzo e la rivelazione lo lascia profondamente deluso e amareggiato. La notizia rischia di cambiare completamente l'atteggiamento del giovane. L'intesa nata con Angela potrebbe infatti essere compromessa dalla consapevolezza che la ragazza è destinata a sposare un uomo potente e spietato come Lorenzo.

La reazione di Beltran potrebbe avere conseguenze importanti anche per Curro e Leocadia. I due avevano puntato proprio sul giovane per creare un'alternativa al matrimonio di Angela con Don Lorenzo, ma la scoperta potrebbe spingerlo a fare un passo indietro.