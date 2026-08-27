Ballando con le stelle, tutta la giuria è a rischio: Milly Carlucci furiosa per gli spoiler

Secondo un'indiscrezione, Milly Carlucci non avrebbe gradito alcuni spoiler sulla nuova edizione: ora la composizione della giuria di Ballando con le Stelle potrebbe cambiare.

Uno degli argomenti più discussi di questa estate televisiva è la nuova giuria di Ballando con le Stelle. Dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli e quello annunciato da Fabio Canino, il tavolo dei giudici sembrava destinato a una piccola riorganizzazione. Ma nelle ultime ore è emerso un nuovo rumor che potrebbe rimettere tutto in discussione.

Secondo un'indiscrezione rilanciata sui social, Milly Carlucci sarebbe particolarmente contrariata per alcune dichiarazioni e anticipazioni sulla prossima edizione del programma. La conduttrice, da sempre molto attenta a preservare le sorprese dello show, avrebbe chiesto ai protagonisti di mantenere il massimo riserbo.

Ballando con le Stelle, nessuno sarebbe più al sicuro

A far discutere è soprattutto quanto scritto da Cinguetterai, account social seguito da chi si interessa ai retroscena della televisione di Stato. In un post dedicato al programma si legge che "traballano le sedie dei giudici" e che, dopo alcune dichiarazioni considerate avventate e inopportune, potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Carolyn Smith

Sempre secondo il rumor, dunque, non sarebbe più possibile dare per scontata la conferma dell'intera giuria. L'unica presenza indicata come certa sarebbe quella di Carolyn Smith, già confermata pubblicamente da Milly Carlucci.

A rendere ancora più movimentato il quadro ci sono le numerose indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Guillermo Mariotto, parlando dell'addio di Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato di sentire particolarmente la mancanza di Amanda Lear, mentre altri protagonisti hanno lasciato filtrare dettagli sulla nuova stagione.

Anche Ivan Zazzaroni si è lasciato andare a diverse anticipazioni, alimentando i rumor sulla possibile partecipazione di Barbara D'Urso e Alberto Matano nella giuria, alla presenza di Monica Guerritore tra i concorrenti e persino a Francesco Totti come possibile ospite per sostenere Noemi Bocchi.

Secondo il giornalista sportivo, Fabio Canino, che ha ufficializzato l'addio al talent, avrebbe detto no alla possibilità di partecipare alla gara come concorrente. Una situazione che, tra indiscrezioni, mezze conferme e smentite, sembra ormai degna delle migliori commedie: le comari di un paese non avrebbero saputo fare di meglio.