Affari Tuoi, la candidata esclusa fa causa: “Discriminata per il luogo di nascita”

Una 50enne nata in Romania e residente a Roma denuncia l'esclusione dai casting di Affari Tuoi. I legali parlano di discriminazione e hanno inviato una diffida alla Rai che, comunque, non si occupa dei provini.

Una donna nata in Romania e residente a Roma da circa trent'anni ha deciso di fare causa dopo essere stata esclusa dai casting di Affari Tuoi. La vicenda, riportata dal quotidiano La Sicilia, riguarda Lumitina Toma, imprenditrice 50enne. Secondo quanto riferito dalla donna, la candidatura sarebbe stata inviata attraverso un video per partecipare alle selezioni del programma, ma sarebbe stata successivamente respinta per la mancanza di un requisito ritenuto essenziale: essere nata in un Comune italiano.

La donna si è quindi rivolta agli avvocati Alessandro Romanò e Giacinto Canzona, che hanno annunciato l'invio di una diffida alla Rai, parlando di una possibile forma di discriminazione. "Lei paga regolarmente le tasse, dà lavoro ad altre persone e vota a tutte le tornate elettorali".

E ancora: "Non può essere esclusa da una trasmissione della Rai solo perché di origine romena", hanno dichiarato i legali. "Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B ed è inaccettabile che la televisione di Stato contravvenga ai principi della Costituzione. Abbiamo inviato una diffida alla Rai per questa grave forma discriminatoria".

Martina e Stefano De Martino

Il ruolo della produzione e il regolamento

Va precisato che la Rai non gestisce direttamente la selezione dei concorrenti. I casting sono affidati alla società di produzione Endemol Shine Italy, che stabilisce modalità e criteri di partecipazione. Il regolamento ufficiale del programma Affari Tuoi prevede diverse cause di esclusione, tra cui rapporti lavorativi con la Rai o con la produzione, precedenti partecipazioni al programma, partecipazioni recenti ad altri quiz televisivi, condanne o procedimenti penali pendenti e altre situazioni di incompatibilità. Non risulterebbe invece, nel regolamento pubblico, alcun riferimento a requisiti legati alla cittadinanza italiana o al luogo di nascita.

Al momento non è stato chiarito ufficialmente se l'esclusione della candidata sia effettivamente dipesa da un criterio legato al luogo di nascita oppure da altre valutazioni interne alla selezione, che ogni anno riguarda migliaia di candidature. La vicenda potrebbe ora aprire un confronto sulla trasparenza dei criteri di selezione e sull'eventuale necessità di chiarire meglio le regole di partecipazione al programma.