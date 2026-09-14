La Ruota della Fortuna, addio a Marco Galeone: chi prende il suo posto

Cambia una delle colonne portanti de La Ruota della Fortuna. Il rinnovamento del game show di Canale 5 non riguarda, ovviamente, i due conduttori Gerry Scotti e Samira Lui, ma la band che accompagna il programma fin dalla prima puntata. A lasciare il programma è Marco Galeone, cantante e componente dei Fortuna Five, la resident band che ha contribuito alla colonna sonora delle puntate nell'ultimo anno. Dopo una stagione ricca di emozioni, il musicista ha scelto di voltare pagina e tornare a dedicarsi ai propri progetti musicali.

L'addio è stato ufficializzato durante la puntata di domenica 13 settembre, per poi essere accompagnato da un lungo messaggio pubblicato sui social dallo stesso Galeone.

Marco Galeone lascia La Ruota della Fortuna: il messaggio del cantante

"Non sono solito utilizzare i social, chi mi conosce lo sa. Faccio fatica a rapportarmi con questo mondo, però in questo caso sento che la necessità è differente", ha scritto Galeone, spiegando di aver maturato la decisione dopo "un anno pieno di emozioni", fatto di "salite e discese, di gioie e sacrifici".

Marco Galeone, Samira Lui e i Fortune Five

Il cantante ha quindi chiarito il motivo della sua scelta: continuare a esprimersi attraverso la musica, ma al di fuori della trasmissione, riprendendo in mano i progetti che aveva iniziato prima di questa esperienza.

Nel suo messaggio non sono mancati i ringraziamenti a chi ha condiviso con lui questa avventura. Galeone ha salutato con affetto i compagni dei Fortuna Five, ringraziandoli per il percorso vissuto insieme, e ha dedicato un ringraziamento speciale a Gerry Scotti, per l'opportunità e per aver creduto nella band. Un pensiero è andato anche alla squadra di produzione, alla regia e a tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla realizzazione del programma.

Una decisione, dunque, che non sembra legata a contrasti o polemiche, ma alla volontà di non rimanere per sempre associato al ruolo di cantante di un game show e di tornare a concentrarsi sulla propria carriera da artista.

Chi è il nuovo cantante dei Fortune Five

Con l'uscita di Marco Galeone, i Fortuna Five hanno già accolto un nuovo volto,è stato infatti presentato Alex Mandelli, che prenderà il posto del cantante. La formazione della band cambia anche in un altro ruolo: ai Fortuna Five si aggiunge infatti Luca Algisi, pianista e tastierista.

Alex Mandelli

Per Galeone si chiude così un capitolo particolarmente importante. Prima dell'arrivo a La Ruota della Fortuna, il cantante aveva già maturato esperienze nel mondo della musica e della televisione. Insieme al chitarrista dei Fortuna Five Alessandro Viglio, aveva fatto parte dei Nøvel, gruppo con cui aveva partecipato ad Area Sanremo e a X Factor 12, senza però riuscire a conquistare in quelle occasioni l'accesso alla fase successiva.

L'esperienza a La Ruota della Fortuna gli ha permesso di raggiungere una popolarità ancora maggiore, ma proprio questo successo sembra aver rafforzato in lui il desiderio di tornare a concentrarsi sulla propria identità artistica e sui progetti da solista.

Per il game show di Canale 5, invece, si apre una nuova fase con Alex Mandelli alla voce e Luca Algisi al pianoforte e alle tastiere. Un cambiamento nella resident band che arriva dopo un anno di grande visibilità per il programma.