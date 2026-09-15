Fabio Fazio torna in Rai con Tale e Quale Show: l'annuncio di Carlo Conti

Fabio Fazio sarà il quarto giudice della prima puntata di Tale e Quale Show. Il suo ritorno in Rai arriva dopo tre anni dal passaggio di Che tempo che fa sul Nove e coincide con il cambio di serata dei due programmi.

Clamorosa indiscrezione dalla conferenza stampa della nuova stagione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti, che da quest'anno andrà in onda il mercoledì, abbandonando lo storico appuntamento del venerdì sera. Ma la vera sorpresa annunciata dal conduttore riguarda il panel dei giudici. Nella prima puntata, infatti, a sedere accanto ai giudici ci sarà Fabio Fazio.

Fabio Fazio torna in Rai: l'annuncio di Carlo Conti

"Il quarto giudice sarà a rotazione e nella prima puntata ci sarà Fabio Fazio. Ringrazio il direttore Di Liberatore e la Rai per questo", ha annunciato Carlo Conti durante la conferenza stampa. Una presenza tutt'altro che simbolica. Fazio, infatti, sarà presente in carne e ossa, e non nei panni di un concorrente chiamato a imitare qualcuno. "Non sarà un'imitazione, sarà lui in carne e ossa, in nome della nostra amicizia e a dimostrazione del rispetto tra noi e del fatto che non ci sarà alcuna sfida, nonostante andremo in onda l'uno contro l'altro", ha precisato Conti.

Il riferimento è alla nuova collocazione di Che tempo che fa, che da quest'anno raddoppia gli appuntamenti settimanali e andrà in onda il mercoledì e la domenica sul Nove. Sarà quindi la prima volta che Fazio tornerà in Rai dopo il suo addio di tre anni fa, quando il suo storico programma è passato al gruppo Discovery.

Carlo Conti, conduttore del Tale e Quale Show

A spiegare la scelta è intervenuto anche il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore: "Fazio è un professionista, non c'è nessuna remora e siamo orgogliosi di accoglierlo su un programma come Tale e Quale. Lui è stato anche un re delle imitazioni e si sposa con il mood editoriale del programma".

Di Liberatore ha poi chiarito che la presenza di Fazio non va letta come l'inizio di una stagione di grandi ritorni in Rai: "Fazio non è l'apripista di altri ritorni, anche se per noi le porte restano aperte".

Una frase che ha lasciato spazio alla fantasia e alla quale Carlo Conti ha aggiunto un altro possibile scenario, senza escludere un ritorno di un altro grande nome della televisione italiana: Amadeus. "Lui è un altro grande amico e c'è un gran rapporto tra noi, magari chissà, nelle prossime settimane potrebbe esserci anche lui", ha dichiarato Conti.

Tale e Quale Show cambia giorno e passa al mercoledì

Intanto, la Rai ha scelto di affrontare una nuova sfida anche sul piano della programmazione. Tale e Quale Show approderà infatti al mercoledì sera, una giornata nella quale Rai 1 da tempo non proponeva questo tipo di intrattenimento.

"Lo scorso anno il mercoledì avevamo un genere diverso, ma volevamo potenziare e offrire agli spettatori intrattenimento in un giorno in cui il pubblico non è alfabetizzato a questo genere. Ringraziamo per aver accettato la sfida", ha spiegato Williams Di Liberatore, sottolineando anche le motivazioni commerciali della scelta: "È un'idea che ha ragioni editoriali e commerciali, per avere un equilibrio negli introiti".