La Promessa anticipazioni 14 agosto: Salazar torna da Petra con una cura sperimentale

Petra è in fin di vita a causa del tetano, ma il ritorno del dottor Salazar cambia le carte in tavola: il medico ha scoperto l'esistenza di una cura sperimentale che potrebbe darle una nuova possibilità

Nella puntata de La Promessa in onda il 14 agosto alle 19:40 su Rete 4, la situazione di Petra sembra ormai disperata, ma l'arrivo del dottor Salazar apre uno spiraglio inatteso. Il medico porta infatti una possibile soluzione per salvare la governante.

Petra è in fin di vita: alla Promessa arriva una speranza

Mentre la governante lotta tra la vita e la morte a causa del tetano giunto in fase avanzata, si apre uno spiraglio insperato. Di fronte al quadro clinico disperato, arriva una svolta improvvisa: il dottor Salazar torna a La Promessa con una notizia fondamentale. Il medico ha appreso dell'esistenza di una cura sperimentale che potrebbe favorire la guarigione di Petra.

Petra ammalata di Tetano

Viste le condizioni ormai critiche e la mancanza di alternative per evitarne il decesso, la servitù accetta di sottoporre Petra a questo trattamento sperimentale, affidandosi completamente alla scienza e alle preghiere nella speranza di un miracolo.

Pía torna alla tenuta, ma Santos reagisce con rabbia

Pía fa finalmente ritorno alla tenuta, ma la gioia del rientro dura pochissimo: la donna scopre che Don Ricardo si è sacrificato ed è partito al suo posto pur di costringere Cristóbal a riammetterla. La notizia scatena la reazione velenosa di Santos, che accusa duramente Pia di averlo separato ancora una volta da suo padre, rifiutando di comprendere il gesto di Ricardo.

Simona Martinez è interpretata da Carmen Flores

Simona sfida Cristóbal contro le nuove regole della servitù

Nonostante il ritorno della donna, il clima tra i domestici resta insostenibile a causa delle rigide regole imposte dalla nuova direzione. Stanca dell'ingiusta tirannia, Simona affronta direttamente il maggiordomo capo per farlo ragionare, ma Cristóbal resta del tutto fermo nelle sue posizioni, senza concedere alcuno sconto ai lavoratori.

Curro è distrutto per Angela: il consiglio di Lope

L'imminente matrimonio tra Angela e Don Lorenzo de la Mata continua a distruggere l'animo del giovane valletto. Curro continua a vivere una profonda crisi personale dopo l'annuncio ufficiale del fidanzamento di Angela con il Capitano. Vedendo l'amico del tutto distrutto e incapace di reagire, Lope gli consiglia caldamente di andare via dalla tenuta per sempre e lasciarsi tutto il dolore e il passato alle spalle prima che la situazione lo distrugga definitivamente.