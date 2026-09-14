La Promessa anticipazioni 15 settembre: Lorenzo scompare, Angela sospetta di Curro

La scomparsa di Lorenzo fa crescere i sospetti di Angela su Curro, mentre a Palazzo Luján arrivano nuovi volti. Maria Fernández ritrova una vecchia conoscenza e Martina cambia i suoi piani.

Le anticipazioni de La Promessa del 15 settembre annunciano una puntata carica di tensione e nuovi interrogativi. Al centro della vicenda ci sono ancora una volta Curro, Angela e il Capitano Lorenzo, la cui improvvisa scomparsa contribuisce a rendere ancora più inquietante la situazione a Palazzo Luján.

La Promessa anticipazioni: Angela teme che Curro abbia fatto una follia

L'aria attorno a Curro si fa sempre più pesante. Il giovane nasconde infatti un segreto che potrebbe avere conseguenze molto gravi e la sua rabbia nei confronti di Don Lorenzo rischia di trasformarsi in qualcosa di molto più pericoloso. La scomparsa del Capitano alimenta così i sospetti di Angela, che teme che il ragazzo possa aver compiuto una vera follia nel tentativo di fermare le nozze.

La figlia di Leocadia decide quindi di non perdere di vista Curro e di controllare ogni suo movimento. Angela è terrorizzata dalla possibilità che il giovane possa aver messo in atto un piano estremo e cerca di capire cosa si nasconda dietro il suo comportamento sempre più inquieto.

Teresa Villamil è interpretata da Andrea del Río

Teresa deve organizzare le nozze mentre arrivano nuovi camerieri

Nel frattempo, nella tenuta si preparano importanti cambiamenti. Il maggiordomo Cristóbal annuncia una riorganizzazione della servitù e l'arrivo di nuovo personale. Una novità che mette Teresa davanti a una responsabilità particolarmente importante.

La giovane governante vuole infatti dimostrare di essere all'altezza del nuovo incarico e deve occuparsi dell'organizzazione del matrimonio tra il Capitano e Angela. Le nozze dovranno essere all'altezza delle aspettative di De La Mata, che pretende una cerimonia sfarzosa e impeccabile.

L'arrivo dei nuovi camerieri riserva però una sorpresa soprattutto a Maria Fernández. Tra le nuove leve che raggiungono i sotterranei della tenuta c'è infatti una vecchia conoscenza della giovane. Maria resta profondamente turbata dal suo ritorno e non nasconde il proprio disagio.

La presenza di questa persona rischia di complicare ulteriormente la situazione di Maria Fernández, già alle prese con una fase particolarmente delicata della sua vita a causa della gravidanza. Il passato torna quindi a bussare alla porta della cameriera proprio quando la tensione all'interno della tenuta è già molto alta.

Martina è interpretata dall'attrice Amparo Piñero

Martina rinuncia alla fuga e Manuel indaga sui segreti di Enora

Al piano nobile si registra invece una momentanea tregua. Di fronte alle precarie condizioni di salute dei bambini, Martina decide di mettere da parte il proprio piano di fuga. La ragazza sceglie di rimanere a Palazzo Luján fino a quando i piccoli non si saranno completamente ripresi.

Il gesto di Martina colpisce profondamente Adriano, che le dimostra tutta la propria gratitudine. La decisione della ragazza rappresenta un importante cambiamento rispetto ai suoi propositi iniziali e potrebbe avere conseguenze anche sui rapporti tra i protagonisti.

Intanto Manuel continua a concentrarsi sui misteri che circondano Enora. Il giovane non sembra intenzionato a lasciar cadere i suoi sospetti e continua a cercare di comprendere cosa si nasconda dietro i segreti della donna.