La Promessa anticipazioni 17 settembre: Angela punta la pistola contro Lorenzo

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 settembre alle 19:40 su Rete 4, la tensione raggiunge livelli altissimi. Al centro della scena ci sono ancora Curro e Lorenzo, protagonisti di un confronto destinato a diventare sempre più pericoloso.
Dopo quanto accaduto nell'episodio precedente, Curro è ormai determinato a ottenere giustizia per Jana. Il giovane è convinto che Don Lorenzo abbia avuto un ruolo diretto nella sua morte e decide di passare all'azione.
La Promessa anticipazioni 17 settembre: Curro sequestra Lorenzo
Curro arriva a sequestrare Lorenzo e lo tiene sotto la minaccia di una pistola. Il suo obiettivo è costringere il Capitano a confessare la verità sulla morte di Jana. La situazione è estremamente delicata, ma Lorenzo non sembra intenzionato a lasciarsi intimidire. Anche mentre si trova nelle mani di Curro, il Capitano cerca di mantenere il controllo della situazione e soprattutto di provocare il ragazzo.
Lorenzo sceglie infatti di giocare una partita sul piano psicologico. Per destabilizzare Curro, tira fuori argomenti legati alla sua infanzia e al suo passato, cercando di colpire proprio i punti più fragili del giovane.
Curro, però, è ormai accecato dal desiderio di conoscere la verità. La morte di Jana continua a tormentarlo, il giovane vuole ottenere da Lorenzo una confessione che possa finalmente chiarire le responsabilità del Capitano.
Angela punta la pistola contro Lorenzo
A rendere il confronto ancora più drammatico è l'arrivo di Angela. La ragazza si trova davanti a una situazione già fuori controllo e decide di intervenire. Angela prende la pistola e la punta contro Lorenzo, facendo salire ulteriormente la tensione. A questo punto, la scena coinvolge direttamente tutti e tre i protagonisti e il rischio che qualcuno compia un gesto irreparabile diventa sempre più concreto.
Nonostante si trovi davanti a due ragazzi armati e determinati, Lorenzo continua a provocare Curro e Angela. Il Capitano non rinuncia al suo atteggiamento e li sfida apertamente, mettendo ulteriormente alla prova la loro capacità di mantenere il controllo.