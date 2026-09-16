La Promessa anticipazioni 17 settembre: Angela punta la pistola contro Lorenzo

Angela interviene nel confronto tra Curro e Lorenzo e finisce per puntare la pistola contro il Capitano. Intanto Curro pretende la verità sulla morte di Jana mentre Lorenzo continua a provocarlo.

Nella puntata de La Promessa in onda il 17 settembre alle 19:40 su Rete 4, la tensione raggiunge livelli altissimi. Al centro della scena ci sono ancora Curro e Lorenzo, protagonisti di un confronto destinato a diventare sempre più pericoloso.

Dopo quanto accaduto nell'episodio precedente, Curro è ormai determinato a ottenere giustizia per Jana. Il giovane è convinto che Don Lorenzo abbia avuto un ruolo diretto nella sua morte e decide di passare all'azione.

La Promessa anticipazioni 17 settembre: Curro sequestra Lorenzo

Curro arriva a sequestrare Lorenzo e lo tiene sotto la minaccia di una pistola. Il suo obiettivo è costringere il Capitano a confessare la verità sulla morte di Jana. La situazione è estremamente delicata, ma Lorenzo non sembra intenzionato a lasciarsi intimidire. Anche mentre si trova nelle mani di Curro, il Capitano cerca di mantenere il controllo della situazione e soprattutto di provocare il ragazzo.

Lorenzo Conte De La Mata interpretato da Guillermo Serrano

Lorenzo sceglie infatti di giocare una partita sul piano psicologico. Per destabilizzare Curro, tira fuori argomenti legati alla sua infanzia e al suo passato, cercando di colpire proprio i punti più fragili del giovane.

Curro, però, è ormai accecato dal desiderio di conoscere la verità. La morte di Jana continua a tormentarlo, il giovane vuole ottenere da Lorenzo una confessione che possa finalmente chiarire le responsabilità del Capitano.

Angela punta la pistola contro Lorenzo

A rendere il confronto ancora più drammatico è l'arrivo di Angela. La ragazza si trova davanti a una situazione già fuori controllo e decide di intervenire. Angela prende la pistola e la punta contro Lorenzo, facendo salire ulteriormente la tensione. A questo punto, la scena coinvolge direttamente tutti e tre i protagonisti e il rischio che qualcuno compia un gesto irreparabile diventa sempre più concreto.

Nonostante si trovi davanti a due ragazzi armati e determinati, Lorenzo continua a provocare Curro e Angela. Il Capitano non rinuncia al suo atteggiamento e li sfida apertamente, mettendo ulteriormente alla prova la loro capacità di mantenere il controllo.