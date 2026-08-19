La Promessa anticipazioni 19 agosto: Curro accetta il piano di Leocadia ma perderà Angela

Curro accetta la proposta di Leocadia per salvare Angela da Don Lorenzo, ma il piano rischia di separare per sempre i due innamorati. Intanto Vera torna alla tenuta e insospettisce Lope.

Le nuove anticipazioni de La Promessa per la puntata del 19 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4 raccontano che Leocadia sfrutta l'interesse di Angela per il nuovo arrivato e mette Curro alle strette. Intanto Vera alza un muro con i colleghi della servitù lasciando dietro di sé un clima di disagio e tensione.

La Promessa anticipazioni: Curro accetta il piano di Leocadia

Dopo la proposta shock dei giorni scorsi, Curro si trova davanti a una scelta che potrebbe cambiare per sempre il suo destino e quello di Angela. Il giovane aveva già dichiarato di essere disposto persino a farsi arrestare o a sparire pur di evitare che la donna che ama fosse costretta a sposare il Capitano Don Lorenzo.

Ma Leocadia decide di intervenire con una nuova strategia. La nobildonna mette sul tavolo una proposta che, almeno apparentemente, offre a Curro una possibilità per impedire le nozze con il Capitano.

Beltrán de Azcárate è interpretato dall'attore Luis Maess

La donna promette infatti di impedire il matrimonio tra Angela e Don Lorenzo, ma pone una condizione precisa: sua figlia dovrà sposare Beltrán, l'affascinante amico di Jacobo appena arrivato alla tenuta e Curro dovrà aiutarla.

La scelta non arriva completamente a sorpresa. Fin dal loro primo incontro alla stazione, tra Angela e Beltrán è sembrata nascere una spontanea simpatia, accompagnata da un certo interesse reciproco. Leocadia decide quindi di sfruttare proprio questa sintonia per costruire la sua soluzione.

Per Curro, però, il prezzo da pagare è altissimo. Accettare il piano significa rinunciare concretamente alla possibilità di vivere la propria storia d'amore con Angela.

Messo di fronte a un vero e proprio bivio, Curro accetta la proposta di Leocadia. Il giovane promette quindi di aiutarla a raggiungere il suo obiettivo, pur sapendo che questa decisione potrebbe consegnare definitivamente Angela a un altro uomo. La sua scelta nasce soprattutto dalla volontà di proteggere Angela da Don Lorenzo. Pur di evitare che la ragazza finisca nelle mani del perfido Capitano, Curro decide di sacrificare le proprie speranze sentimentali.

Vera interpretata da Angela Echaniz

Vera torna alla tenuta ma mantiene il silenzio

Nel frattempo, la tensione non riguarda soltanto Curro e Angela. Nei piani della servitù, il ritorno di Vera De Carril continua a provocare domande e malumori. La giovane era stata assente per due giorni, ufficialmente per andare a trovare lo zio malato. Una volta rientrata alla tenuta, però, Vera mantiene un atteggiamento estremamente freddo nei confronti di chi prova a mostrarsi preoccupato per lei.

La ragazza evita di raccontare cosa abbia fatto durante la sua assenza e si rifiuta categoricamente di confidarsi con gli altri domestici. Il suo comportamento appare sempre più sfuggente e ostile.

L'atteggiamento di Vera alimenta ulteriormente i sospetti di Lope e degli altri membri della servitù. La giovane sembra infatti intenzionata a mantenere nascosto qualcosa di importante, e il mistero potrebbe essere legato proprio alla sua nobile e pericolosa famiglia.