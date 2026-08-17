La Promessa anticipazioni 18 agosto: Beltrán arriva e conquista subito Angela

Le nuove anticipazioni de La Promessa per la puntata del 18 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, raccontano una giornata ricca di novità e tensioni alla tenuta. Al centro degli eventi ci saranno da una parte l'arrivo di Beltrán, destinato a sorprendere immediatamente Angela, e dall'altra le nuove mosse di Jacobo, deciso a cambiare gli accordi stabiliti in precedenza da Catalina.

La Promessa, Beltrán conquista Angela e mette in difficoltà Lorenzo

Determinato a controllare ogni movimento della sua promessa sposa, Don Lorenzo farà di tutto per impedire ad Angela di andare da sola alla stazione per accogliere l'amico di Jacobo. Il Capitano vorrà accompagnarla personalmente, ma la giovane riuscirà a evitare il suo controllo e partirà in autonomia.

Martina, Beltrán e Angela

Alla stazione Angela incontrerà quindi Beltrán, il nuovo arrivato alla tenuta. Il giovane si rivelerà subito molto affascinante e, soprattutto, sembrerà avere numerose affinità con Angela.

La ragazza rimarrà profondamente colpita dal nuovo ospite e tra i due nasce immediatamente una particolare sintonia. Un incontro destinato quindi a creare nuovi problemi a Lorenzo, che continua a pretendere di sposare al più presto Angela.

A osservare la situazione con sofferenza ci sarà anche Curro. Il giovane continuerà infatti a vivere i suoi sentimenti nell'ombra, proprio mentre l'arrivo di Beltrán rischia di accendere una nuova scintilla nella vita di Angela.

Curro (interpretato dall'attore Xavi Lock) e Jacobo Monteclaro (interpretato da Gonzalo Ramos)

Jacobo cambia gli accordi e Martina protegge Adriano

Ma nella puntata del 18 agosto de La Promessa ci sarà spazio anche per una vicenda legata alla gestione delle terre. Forte della nuova carica e sostenuto da Leocadia, Jacobo continuerà a muoversi in direzione opposta rispetto a quanto aveva fatto Catalina. L'uomo inizierà infatti a smantellare gli accordi che la figlia del Marchese aveva raggiunto con i mezzadri per garantire una corretta divisione dei ricavi dei terreni.

Le nuove disposizioni finiranno per favorire la proprietà e penalizzare i mezzadri, modificando profondamente gli equilibri che Catalina aveva cercato di costruire.

Adriano è interpretato da Ibrahim Al Shami

Quando Martina scoprirà quello che sta facendo Jacobo, reagirà con grande rabbia. La giovane non riuscirà ad accettare quella che considera una grave ingiustizia e sarà particolarmente infastidita dal fatto che Jacobo stia cancellando quanto fatto dalla cugina.

Martina, però, penserà anche alle condizioni di Adriano, ancora profondamente provato dal dolore. Per evitare di provocargli ulteriore sofferenza, chiederà espressamente ai mezzadri di non raccontargli nulla delle decisioni prese da Jacobo.