La Promessa anticipazioni 16 settembre: Curro rapisce Lorenzo e lo minaccia con una pistola

Nella nuova puntata della soap spagnola, il matrimonio tra Martina e Jacobo salta quasi definitivamente, mentre Curro affronta Lorenzo con la pistola e pretende la verità sulla morte di Jana,

Le anticipazioni de La Promessa, in onda alle 19:40 su Rete 4, preannunciano puntate ad altissima tensione dove la vendetta, la gelosia e il sangue minacciano di spazzare via ogni equilibrio a Palazzo Luján. Mentre l'improvvisa e misteriosa scomparsa di Don Lorenzo fa sprofondare la tenuta nel panico, al piano nobile le questioni di cuore sfociano in una clamorosa e definitiva rottura sentimentale.

La Promessa anticipazioni: Curro punta una pistola contro Lorenzo

L'improvvisa scomparsa di Don Lorenzo alimenta i sospetti di Angela, già molto preoccupata per le recenti minacce e per gli strani comportamenti dell'uomo che ama. La ragazza teme infatti che dietro la sparizione possa esserci Curro, ma il giovane inizialmente nega qualsiasi coinvolgimento. La verità, però, è molto più sconvolgente.

Curro ha infatti organizzato il rapimento di Lorenzo e lo ha portato in un casolare isolato, dove lo ha legato e tenuto prigioniero. Il giovane non vuole più limitarsi alle accuse e decide di affrontare direttamente il suo odiato patrigno.

Curro minaccia Lorenzo con una pistola

La situazione precipita quando Curro impugna una pistola e minaccia di uccidere Lorenzo. Il suo obiettivo è ottenere una confessione: il ragazzo pretende che il De La Mata ammetta finalmente di essere responsabile della morte di Jana.

Per Curro è arrivato il momento della resa dei conti. La rabbia accumulata per tutto questo tempo lo spinge oltre ogni limite e Lorenzo si ritrova completamente nelle sue mani.

Martina rompe con Jacobo dopo la riappacificazione con Adriano

Martina e Jacobo in una scena de La promessa

Le anticipazioni de La Promessa del 16 settembre riservano però una svolta importante anche sul fronte sentimentale. Grazie alla decisione di Martina di restare alla tenuta per assistere i bambini malati, tra lei e Adriano torna finalmente la serenità.

I due riescono a chiarire le incomprensioni e fanno pace, riavvicinandosi dopo un periodo particolarmente difficile. Ma la loro ritrovata complicità scatena immediatamente la reazione di Jacobo. Il giovane è infatti sempre più geloso e teme che il legame tra Martina e Adriano possa compromettere definitivamente il suo rapporto con la fidanzata. Il confronto tra i due degenera così in una furiosa discussione.

Martina, stanca delle pressioni e della gelosia di Jacobo, decide finalmente di dire tutto quello che pensa. La giovane arriva così a una scelta definitiva e confessa al ragazzo di non voler più sposarlo.