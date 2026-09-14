Grande Fratello Vip inizia il 15 settembre con l'Open House: chi entra nella Casa

Il conto alla rovescia per il Grande Fratello Vip 9 è ormai iniziato. La nuova edizione del reality, condotta da Ilary Blasi con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, prenderà il via giovedì 17 settembre 2026.

Ma le sorprese inizieranno già prima del debutto ufficiale del programma, con l'Open House. Nella Casa del Grande Fratello, infatti, martedì 15 settembre entreranno quattro concorrenti, la cui identità non è stata ancora svelata.

Grande Fratello Vip 9, quando entrano i quattro concorrenti

L'ingresso dei quattro partecipanti sarà uno degli elementi che accompagnerà l'esordio della nona edizione. Al momento non è stato comunicato ufficialmente chi varcherà per primo la porta rossa. Il cast a oggi è composto da 17 inquilini, è probabile che il loro ingresso nella Casa venga distribuito nelle due prime puntate del reality. La prima andrà in onda giovedì 17 settembre, mentre il secondo appuntamento è previsto sabato 19 settembre 2026.

Carmen Di Pietro è una delle concorrenti del GF Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip 9

All'interno della Casa ci saranno diversi volti già noti al pubblico televisivo. Tra i nomi ufficializzati che si preparano a varcare la porta rossa più famosa della tv figurano Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Alex Belli, Andreas Muller, Carmen Di Pietro, Giancarlo Danto, Giacomo Gallani, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Marina La Rosa, Megan Ria, Michelle Masullo, Moreno Morello, Piera Meloni, Simone Annicchiarico e Valeria Marini.

Resta quindi alta l'attesa per conoscere i quattro concorrenti che entreranno nella Casa prima dell'inizio ufficiale del programma e che potrebbero rappresentare una delle sorprese di questa nuova edizione. Le vicende di questi inquilini "top secret" potranno comunque essere seguite in esclusiva su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del Grande Fratello Vip, mentre l'appuntamento con l'esordio del reality show è fissato per giovedì 17 settembre 2026 in prima serata su Canale 5 e in streaming sempre su Mediaset Infinity.