La Promessa anticipazioni 17 agosto: Enora mente a Toño e Manuel, Petra migliora

Enora mente a Toño e Manuel sul destinatario della telefonata mentre Petra reagisce alla cura sperimentale di Salazar e riesce a superare la notte. Vera torna ma preoccupa Lope.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 15 agosto, in onda alle 19:40 su Rete 4, la soap spagnola torna con una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Enora finisce sotto pressione dopo una telefonata sospetta, mentre Petra sorprende tutti con un inatteso miglioramento.

Anticipazioni de La Promessa: Le bugie di Enora

I sospetti su Enora tornano a crescere. La promessa sposa di Toño si ritrova nuovamente sotto pressione dopo essere stata sorpresa durante una telefonata riservata.

Toño e Manuel vedono Enora al telefono e decidono di chiederle spiegazioni. La ragazza, però, invece di raccontare la verità, mente sul destinatario della chiamata e prova a costruire una versione dei fatti che possa allontanare i sospetti.

Toño è interpretato da Álvaro Quintana

Enora sostiene di aver parlato con il proprietario della casa che lei e Toño avrebbero dovuto affittare. Secondo il suo racconto, l'uomo l'avrebbe contattata per comunicarle di aver cambiato idea e di voler annullare l'accordo per l'affitto.

La spiegazione riuscirà a convincere Toño e Manuel? I due potrebbero decidere di approfondire la vicenda e verificare se la versione di Enora corrisponde davvero alla realtà. Il suo comportamento, infatti, rischia di alimentare ulteriormente i dubbi sul suo conto.

Petra migliora grazie alla cura sperimentale

La situazione cambia completamente per Petra. Quando ormai ogni speranza sembrava svanita e Padre Samuel le aveva già somministrato l'estrema unzione, arriva una svolta inattesa.

Petra è interpretata da Marga Martínez

La cura sperimentale portata da Manuel e suggerita dal dottor Salazar comincia finalmente a mostrare i primi risultati. Il miglioramento della governante lascia senza parole la servitù, che aveva assistito con apprensione alle sue condizioni. Dopo tanta paura, la notizia riaccende una speranza, anche se resta da capire come evolverà la salute di Petra.

Vera torna a La Promessa e insospettisce Lope

Nel frattempo, anche il ritorno di Vera alla tenuta porta con sé nuovi interrogativi. La ragazza aveva lasciato La Promessa con la scusa dello zio malato e si ripresenta dopo due giorni, proprio come concordato con Cristóbal.

Vera è sana e salva, ma preferisce non raccontare cosa le sia accaduto durante la sua assenza. Il suo atteggiamento finisce così per insospettire Lope, che potrebbe iniziare a chiedersi quale verità stia cercando di nascondere.