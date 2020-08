La cosa: Blumhouse e John Carpenter preparano il reboot

Dopo Halloween, Blumhouse Productions e John Carpenter tornano a collaborare per sviluppare un nuovo reboot de La cosa, horror classico di Carpenter del 1982.

La Cosa: Una scena del film

A svelare la notizia è stato lo stesso John Carpenter nel corso di un panel per il Fantasia International Film Festival. Il regista ha confermato di essere impegnato a ultimare la colonna sonora di Halloween Kills, sequel del reboot del 2018, per poi anticipare la novità che farà fibrillare molti fan:

"Se ho nuovi progetti con Jason Blum? Non saprei. Ma abbiamo parlato del reboot de La cosa e penso che lo realizzeremo. Io sarò coinvolto nel progetto, forse. Vedremo strada facendo".

Carpenter si è rifiutato di rivelare se il film in arrivo sarà un prequel, sequel o remake.

John Carpenter, i 70 anni del maestro dell'orrore

Al centro de La cosa vi è un team di ricercatori in Antartide che rinviene la presenza di una forma di vita aliena in grado di imitare le persone. La storia, rivisitata più volte a Hollywood, è basata sul racconto del 1938 Who Goes There?, scritto da John W. Campbell Jr. La prima versione è un film del 1951 prodotto da RKO Radio Pictures, La cosa da un altro mondo. La versione di John Carpenter vede protagonisti Kurt Russell e Keith David e, in un primo tempo, è stata un flop al botteghino prima di trasformarsi in un cult.

Nel 2011, Universal ha realizzato un prequel intitolato La cosa con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton diretto da Matthijs van Heijningen, ma senza alcun coinvolgimento da parte di John Carpenter.