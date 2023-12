La cosa, Kurt Russell torna a riflettere sul controverso finale: 'È divertente che la gente ancora ne parli'

Apparso come ospite nel podcast Happy Sad Confused, Kurt Russell è tornato a discutere del controverso finale de La cosa, il cult fantascientifico di John Carpenter uscito nel 1982.

In particolare, i fan continuano a chiedersi se il MacReady di Kurt Russell o il Childs di Keith David siano stati infettati dalla creatura ultraterrena e, pur non rivelando apertamente la risposta, Russell ha recentemente parlato delle motivazioni che lo hanno spinto a realizzare il progetto e delle conversazioni avute con Carpenter sul criptico finale.

Sebbene conoscere la "risposta" del finale non cambi l'efficacia dell'avventura, i fan sono sempre stati curiosi di conoscere le opinioni del cast e della troupe riguardo il finale.

"Ne abbiamo parlato, del finale di quel film, io e John, per molto, molto tempo. Ci scambiavamo idee per il finale, lo scrivevamo, ed era una di quelle cose per cui John era preoccupato di fare un film che avresti visto per più di due ore e che ti avrebbe riportato al punto di partenza", ha raccontato Russell.

La Cosa fu un flop e John Carpenter perse numerosi lavori a causa del film

"Alla fine siamo arrivati a un punto in cui avevamo provato diverse soluzioni, e mi ricordo che alla fine ho detto: 'Che ne dici di questo?' e l'abbiamo provato, e ho detto: 'John, credo che questo torni al punto di partenza. Penso che sia così'. L'unica cosa che potevo fare era concludere con: 'Perché non ci sediamo qui per un po' e vediamo cosa succede?'. Ha funzionato. Era quello che ci voleva".

E ha concluso: "È divertente che la gente ancora ne parli, devo dire che è divertente". Russell è attualmente impegnato in Monarch: Legacy of Monsters, in programmazione su Apple TV+.