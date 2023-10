La Cosa, John Carpenter: 'I critici che hanno bocciato il film? Vorrei cinque minuti da solo con loro'

Il regista John Carpenter ha rivelato in modo ironico la sua opinione nei confronti dei critici che non hanno apprezzato il suo cult La Cosa.

Il maestro del cinema era ospite del talk show condotto da Stephen Colbert quando ha risposto a una domanda all'accoglienza poco positiva alla sua opera.

Un debutto negativo

Stephen Colbert ha ricordato come La cosa fosse uscito nelle sale due settimane dopo il debutto di E.T. L'Extraterrestre, situazione che ha influenzato il parere dei critici dell'epoca, non particolarmente lusinghiero.

Il conduttore ha quindi chiesto a John Carpenter se volesse dire qualcosa a quei critici: "Sì, ho qualcosa da dire. Voglio trascorrere cinque minuti con ciascuno di loro in una stanza, una stanza chiusa a chiave".

Una scena terrificante del film

Il regista ha poi ribadito ironico: "Solo noi due. Chiedo solo cinque minuti e poi sarò felice".

Carpenter ha infine confermato divertito che sarebbe meglio se la stanza fosse insonorizzata.

La Cosa: perché il film di Carpenter è uno dei migliori remake di sempre

Il maestro del cinema ha successivamente ricordato come era stato girato il film horror e ha raccontato che la sua scena preferita è quando alla creatura crescono le gambe e inizia a camminare.