Knives Out 3: un altro membro degli Avengers si unisce al franchise nell'imminente terzo capitolo

Jeremy Renner non si ferma più dopo essersi ripreso dall'incidente con lo spazzaneve e si unisce a Daniel Craig nel sequel di Netflix Knives Out 3 di Rian Johnson, come ha confermato The Hollywood Reporter. Si tratta del secondo Avenger che si unisce al franchise dopo che Chris Evans ha interpretato Hugh Drysdale nel primo capitolo, andando virale sui social con il suo iconico maglione bianco.

Jeremy continua il suo ritorno alla mischia hollywoodiana dopo essere stato investito da un gatto delle nevi nella sua casa di Reno, in Nevada, nel gennaio 2023. Conosciuto per aver interpretato Occhio di Falco nel Marvel Cinematic Universe, l'attore ha girato Mayor of Kingstown un anno dopo l'incidente, e i nuovi episodi della serie drammatica di Paramount+ verranno lanciati il mese prossimo.

Renner si unisce ai membri del cast già confermati Glenn Close, Andrew Scott, Kerry Washington, Josh O'Connor e Cailee Spaeny nel prossimo film, intitolato Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Lo sceneggiatore e regista Johnson è produttore, così come Ram Bergman.

Knives Out 3

Netflix ha annunciato che il terzo film del franchise seguirà un nuovo omicidio in un'ambientazione ancora da svelare e presenterà un'altra eccentrica serie di sospetti che verranno esaminati dal detective Benoit Blanc (Craig). La produzione del film inizierà presto. Precedentemente il regista ha spiegato che Knives Out 3 sarà molto diverso dagli altri due.

Cena con delitto - Knives Out: Daniel Craig, Chris Evans, Noah Segan, Ana de Armas, LaKeith Stanfield in una scena del film

Il primo Cena con delitto - Knives Out, della Lionsgate, è arrivato nelle sale nel 2019 e ha incassato più di 310 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film era interpretato da un cast corale che comprendeva Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Christopher Plummer.

THR ha precedentemente riportato che Netflix ha pagato più di 450 milioni di dollari per un paio di sequel. Il primo seguito, Glass Onion: A Knives Out Mystery, lanciato sullo streamer nel 2022 con Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson e Dave Bautista tra i membri del cast.