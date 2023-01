Knives Out 3, Rian Johnson rivela: "Sarà molto diverso dagli altri due"

Nel corso di una recente intervista a Empire, Rian Johnson ha confermato che Knives Out 3 sarà molto diverso rispetto ai precedenti due film del franchise.

All'indomani dell'uscita di Glass Onion - Knives Out, il regista è già entusiasta di dare vita a un terzo film, ma di recente ha fatto intendere che la prossima pellicola sarà "molto, molto diversa" da quelle precedenti, il che sicuramente scatenerà speculazioni sul fatto che il nuovo film modificherà la struttura e il tono generale o se avrà personaggi e luoghi drasticamente diversi. Specifichiamo che Knives Out 3 non ha ancora una data di uscita.

"Sto scrivendo il prossimo [film con Benoit Blanc] perché è la cosa più eccitante al momento per me. Questo mi è servito molto", ha spiegato Rian Johnson a Empire. "Sento che ogni film che sto facendo, devo farlo perché non posso immaginare di fare altro. Mi butto sul prossimo Benoit Blanc perché non riesco a pensare a un'altra storia".

Nonostante l'entusiasmo per il terzo film, Johnson ha confessato di non avere ancora le idee chiare. "Ho una grande nuvola di idee, ma non è ancora tutto a fuoco", ha confermato il regista. "È eccitante, però, ed è molto, molto diverso dai precedenti. È questo che mi entusiasma".

Johnson ha poi illustrato il suo processo di sviluppo, confermando che i crimini commessi nel film non sono così importanti come i personaggi e le storie stesse, che lo hanno portato a riempire gli spazi vuoti degli incidenti scatenanti.

Glass Onion - Knives Out: tutti i cameo, da Ethan Hawke ad Angela Lansbury

"Inizio in modo strutturale", ha spiegato Johnson. "Inizio a lavorare sui taccuini. Non parto da un crimine, ma dalla struttura della storia e da quello che sarà il viaggio del pubblico attraverso la storia. Il che ha a che fare con il crimine, ma soprattutto con chi ci interessa e perché".

E ha aggiunto: "È un'ottima cosa, al contrario di 'inventiamoci un grande omicidio', che ti fa impazzire nel tentativo di farlo".