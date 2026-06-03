Odissea ha "salvato" Spider-Man 4: Tom Holland spiega perché il rinvio è stato decisivo

Tom Holland, che a luglio sarà al cinema sia in Odissea di Christopher Nolan che in Spider-Man: Brand New Day, ha raccontato come il rinvio di uno dei due film sia stato in realtà un beneficio per il cinecomic

Il rinvio di Spider-Man: Brand New Day? Non è un mistero che sia legato a Tom Holland e alla sua partecipazione al nuovo film di Christopher Nolan, Odissea. Una pausa necessaria, per il nuovo capitolo della Marvel, che si è rivelata alla fine una scelta fortunata, per una ragione in particolare.

Tom Holland e la "discussione scomoda" con Sony e Marvel per Nolan

The Odyssey: Anne Hathaway e Tom Holland a Itaca

In un'intervista rilasciata a GQ, Tom Holland ha raccontato che inizialmente le riprese dei due film erano previste nello stesso periodo, una coincidenza che lo ha costretto a intervenire direttamente per evitare un conflitto di calendario.

Il punto è che, come ha detto lui stesso, per nulla al mondo avrebbe rinunciato a lavorare con Christopher Nolan: "Ho detto a Chris 'Voglio fare questo film, ma se lo faccio dovrò chiamare Sony e avere una conversazione molto scomoda'".

L'attore ha quindi deciso di contattare direttamente Tom Rothman di Sony Pictures, per capire come risolvere la situazione.

Dopo un necessario confronto che ha tirato in ballo anche Marvel, la decisione finale è stata quella di spostare la produzione di Spider-Man 4, permettendogli così di lavorare con Nolan.

A portare all'epilogo felice, per Tom Holland, è stata anche la fame del regista britannico: "Penso che una delle ragioni per cui Sony sia stata disposta a spostare tutto è che Chris ha la reputazione di non sforare mai i tempi di produzione e di non tenere impegnati gli attori oltre il previsto. Con qualsiasi altro regista, probabilmente, sarebbe stata una conversazione molto diversa".

Senza il rinvio la qualità di Spider-Man 4 sarebbe stata diversa

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Ma è proprio dopo questo rinvio che, secondo Holland, il progetto di Spider-Man: Brand New Day ha iniziato a prendere una direzione più solida. Il tempo aggiuntivo ha permesso di rivedere e rafforzare il lavoro sul film, ma anche di cambiare approccio alla fase di sviluppo.

L'esperienza sul set di Odissea ha avuto infatti un impatto diretto sul modo in cui l'attore ha poi affrontato il nuovo capitolo Marvel. "Mi ha insegnato a essere più fermo su certi principi: non possiamo arrivare sul set senza sapere esattamente cosa stiamo facendo. Dobbiamo capire perché il film esiste, non solo perché è un capitolo di Spider-Man destinato a funzionare al box office", ha spiegato.

Non è questo però il motivo per cui Odissea ha "salvato" il nuovo capitolo di Spider-Man. Centrale per questa nuova avventura di Holland sotto la maschera dell'Uomo Ragno è stato il ruolo del regista Destin Daniel Cretton, che ha contribuito in modo decisivo alla fase di sviluppo del progetto. Regista che non sarebbe mai stato possibile coinvolgere se i tempi di lavorazione fossero rimasti quelli iniziali: il rinvio ha quindi permesso di avere il tempo necessario per costruire meglio il film e soprattutto di lavorare con Cretton fin dalle prime fasi.

"Odissea ha quasi salvato Spider-Man, perché altrimenti non avremmo avuto Destin. Non sarebbe stato pronto quando noi eravamo pronti a partire. Non avremmo avuto i sei mesi per sviluppare la sceneggiatura insieme a lui e portarla al livello a cui è oggi. Credo davvero che stiamo facendo la versione migliore possibile di questo Spider-Man. È stato difficile da accettare per Sony all'inizio, ma penso che oggi siano molto contenti che sia andata così" ha concluso Tom Holland.

Odissea e Spider-Man 4 arriveranno nelle sale italiane a distanza di due settimane l'uno dall'altro, esattamente il periodo di pausa che ha avuto Tom Holland tra i panni di Telemaco e quelli di Peter Parker. Il film di Christopher Nolan sarà al cinema dal 16 luglio, Spider-Man: Brand New Day il 29 luglio).