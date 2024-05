Jeremy Renner era 'clinicamente morto' dopo l'incidente con lo spazzaneve, la rivelazione di un collega

Michael Beach, uno dei co-protagonisti di Jeremy Renner in Mayor of Kingstown, ha rivelato che il celebre attore era tecnicamente morto subito dopo il terrificante incidente avvenuto all'inizio del 2023.

All'epoca Renner era stato ricoverato in ospedale per un trauma toracico e lesioni multiple dopo che il suo Sno-Cat, un grande spazzaneve, lo aveva investito. L'attore stava cercando di aiutare il nipote a uscire dalla neve vicino alla sua casa di Lake Tahoe quando lo Sno-Cat lo ha schiacciato. Le ferite riportate comprendono otto costole rotte in 14 punti, ginocchio e caviglia destri rotti, tibia della gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta e altro ancora.

In un'intervista concessa a The Direct, Beach ha raccontato che Jeremy Renner era clinicamente morto dopo l'incidente con lo spazzaneve, ovvero il suo cuore aveva effettivamente smesso di battere.

Hawkeye: Jeremy Renner in un'immagine della serie

Parlando di Renner, che in Mayor of Kingstown interpreta il protagonista, Beach ha rivelato che "Renner è morto davvero" e si è "rotto 38 ossa" dopo l'incidente del gennaio 2023 in cui è rimasto schiacciato sotto lo spazzaneve, ma ora sta molto meglio.

Ogni settimana, Renner rassicurava i colleghi affermando di sentirsi meglio di volta in volta: "Jeremy [Renner] è un combattente. Voglio dire, si è rotto 38 ossa. Era morto, cosa che non sapevo finché non me l'ha detto lui, ed è tornato. Mi ha detto che non era sicuro di come sarebbe andata, ma che era pronto. Ogni settimana diceva di sentirsi sempre più forte. E non c'è stata alcuna interruzione sul set a causa dei suoi problemi fisici. Sta lavorando sodo. È fantastico. Sì, è un ragazzo fantastico".

Jeremy Renner posta la prima foto dal set di Mayor of Kingstown 3: "Oggi sono nervoso. Spero che funzioni"

Michael Beach interpreta il Capitano Kareem nella serie, il direttore provvisorio della prigione di Kingstown. Mentre nelle prime due stagioni ha avuto un ruolo ricorrente, nella terza stagione sarà per la prima volta un series regular. L'attore ha affermato che manca ancora un mese alla fine delle riprese.