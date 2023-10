Knives Out 2: Daniel Craig ha improvvisato una battuta così epica che Edward Norton l'ha messa come suoneria

Daniel Craig ha improvvisato una battuta così epica sul set di Glass Onion - Knives Out che che Edward Norton ne ha fatto la sua suoneria del cellulare.

Il set di Glass Onion: Knives Out dev'essere stato particolarmente spassoso grazie all'esilarante performance di Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. Craig avrebbe improvvisato una battuta talmente epica che il collega Edward Norton l'ha messa come suoneria del suo cellulare.

Glass Onion - Knives Out: Edward Norton in una foto

Edward Norton e Daniel Craig hanno avuto l'opportunità di lavorare insieme nel sequel di Knives Out. Il film è stato molto apprezzato dalla critica e ha confermato il successo di pubblico del primo whodonit su Netflix. Ma i fan non sarebbero stati gli unici a ridere alle gag del film. Secondo Looper, Edward Norton sarebbe rimasto letteralmente atterrato da una battuta del collega inglese.

"Daniel ha fatto una cosa quando gli ho chiesto che bevanda gradiva. Blanc ha chiesto, 'Che cos'hai?" E io ho detto, 'Beh, ho tutto', e lui ha risposto una cosa... penso che l'abbia improvvisata perché non è nella sceneggiatura, giusto? Lui ha risposto, 'Oh, beh, in tal caso, prenderò uno Chateau de Cristo Pastis, s'il vous plait".

L'ordine dei drink di Benoit Blanc è risultato così divertente che Edward Norton ha finito per farne la sua suoneria, il tutto dopo essere scoppiato a ridere così fragorosamente perché l'intera battuta era stata pura improvvisazione, cosa che lo divertiva ancora di più.

Lo stesso Daniel Craig ha riso di gusto alla sua trovata. Norton ricorda: ""Ha subito riso, si è rivolto a me e ha detto, 'Sono andato troppo oltre? E io ho pensato, 'Non cambiare nulla'".

Knives Out 3 più vicino del previsto?

Di recente, il regista e sceneggiatore Rian Johnson ha confermato di essere impegnato nello sviluppo del nuovo sequel del franchise, Knives Out 3. Le riprese del nuovo lungometraggio potrebbero essere più vicine del previsto (sciopero degli attori permettendo) vista la strana acconciatura sfoggiata da Daniel Craig di recente sul red carpet di un evento di beneficienza.