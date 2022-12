Glass Onion Experience: risolvi il nuovo caso di Knives Out!

Quando Netflix crede in qualcuno fa le cose in grande. È successo con Shonda Rhymes e Ryan Murphy, messi sotto contratto e bloccati per diversi anni. Lo stesso con la serie La casa di carta: acquistata dalla Spagna e trasformata in un fenomeno mondiale. Si continua con Rian Johnson: il suo Knives Out, una delle sorprese della stagione nel 2019, è stato un successo tale da spingere la piattaforma a trasformarlo in un franchise composto da (per ora) altre quattro pellicole. La prima prodotta da Netflix è Glass Onion - Knives Out, dal 23 dicembre in streaming dopo il passaggio nelle sale.

Daniel Craig torna negli impeccabili panni del detective Benoit Blanc: questa volta deve risolvere un caso durante una festa di compleanno molto particolare. Per il lancio italiano del film, Netflix ha pensato bene di allargare la sfida anche al pubblico: il 17 e 18 dicembre, a Milano, potrete partecipare alla Glass Onion Experience.

Considerata la natura estremamente ludica e divertente dei film di Knives Out, che in più occasioni, oltre che al classico genere "whodunit?", reso grande da Agatha Christie, ricordano proprio dei giochi da tavolo, con tappe da superare e oggetti da recuperare, non poteva esserci idea migliore per far conoscere al pubblico questo franchise.

Come partecipare alla Glass Onion Experience a Milano

L’invito per la Glass Onion experience di Netflix 17 e 18 dicembre a Milano

Dunque: di cosa si tratta? Di un'escape room a tema Glass Onion. Come partecipare? Partiamo dal principio: il luogo prescelto è Dazio Levante, a piazza Sempione 33, Milano. I giorni, dicevamo, 17 e 18 dicembre. Cosa serve? Prima di tutto una squadra. Sceglietevela bene! Sul sito enigmidiglassonion.it potete reclutare i vostri compagni di squadra migliori (per un totale di 4 o 8 persone) e prenotare il giorno che preferite. Conoscendo i film di Rian Johnson potrebbero essere necessarie molteplici abilità: conoscenza di sostanze chimiche, agilità, capacità di risolvere indovinelli. Tenete aperti occhi e orecchie: sicuramente ci sarà bisogno di osservare bene la scena.

Tranquilli, qui non siamo solo chiacchiere e distintivo: il 16 dicembre andremo personalmente a testare la Glass Onion Experience per voi. Seguiteci sul sito e sui nostri social. Intanto vi mostriamo l'invito che abbiamo ricevuto: ovviamente non poteva essere un semplice biglietto. Per dare l'idea del livello di complessità che ci attende, la partecipazione è un complicato modellino che riproduce l'ambiente in cui si svolge il film con protagonista Daniel Craig. Sì: abbiamo dovuto costruire la "cipolla di vetro" in miniatura. La prossima volta, prima di provarci, prenderemo una laurea in ingegneria.

Glass Onion - Knives Out: trama e cast

Dopo l'anteprima al BFI di Londra e l'uscita in sala lo scorso 23 novembre, Glass Onion - Knives Out arriva in streaming il 23 dicembre, giusto in tempo per Natale. Già riusciamo a immaginarci tutta la famiglia impegnata a cercare di capire chi sia il colpevole. L'unica certezza è la mente infallibile di Benoit Blanc, personaggio destinato a diventare un beniamino del pubblico quanto Poirot, Sherlock Holmes, Mrs. Marple e Jessica Fletcher. Invitato in Grecia, alla festa di compleanno di Miles Bron (Edward Norton), eccentrico milionario che ha fatto una fortuna investendo in tecnologia, Blanc si ritrova bloccato su un'isola in cui l'unico edificio è una gigantesca villa fatta di vetro. Sì: a forma di cipolla! Da qui il titolo.

Nonostante tutto sembri esposto alla luce del sole, anche fisicamente, i partecipanti alla festa hanno molte cose da nascondere: tutti infatti hanno un motivo per avercela con il festeggiato. Cosa succederà? Un cast come quello di Glass Onion promette scintille: oltre a Craig e Norton, sull'isola ci sono anche i personaggi interpretati da Janelle Monae, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick e Madelyn Cline. A proposito di Jessica Fletcher: in Glass Onion - Knives Out c'è anche una delle ultime apparizioni di Angela Lansbury, la mitica "Signora in giallo", scomparsa da poco.

