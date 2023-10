Daniel Craig sfoggia una nuova acconciatura sul red carpet, Knives Out 3 in arrivo?

Daniel Craig ha sfoggiato un'acconciatura decisamente sospetta sul red carpet di un evento organizzato dalla Clooney Foundation For Justice a New York City. L'attore si è presentato mano nella mano con la moglie Rachel Weisz sfoggiando capelli biondo scuro raccolti in un ciuffo. Craig indossava occhiali colorati con una sottile montatura argentata e un abito doppiopetto blu scuro con un papillon abbinato.

Al fianco di Craig, elegantissima in bianco e nero, c'era la moglie Rachel Weisz. Tra le altre star che hanno partecipato all'evento figuravano anche Anne Hathaway e il marito Adam Shulman, Kate Moss, Mark Ronson, Scarlett Johansson, Cindy Crawford, Emily Blunt e John Krasinski, e altri.

Come mostrano le immagini del red carpet, Daniel Craig ha fatto crescere i capelli in modo abbastanza significativo rispetto alla sua solita acconciatura, e un'onda voluminosa dominava il suo nuovo look tanto da spingere i fan a chiedersi se il taglio non sia legato a esigenze lavorative. Craig si prepara forse alle riprese di Knives Out 3?

Che cosa sappiamo di Knives Out 3

Dopo il successo dei primi due capitoli, Netflix ha confermato l'arrivo di un terzo Knives Out. Rian Johnson è stato a lungo impegnato nella stesura della sceneggiatura rigorosamente top secret e ha dichiarato a Empire: "Mi sto lanciando nella prossima avventura di Benoit Blanc perché non riesco a pensare ad un'altra storia. Ho una grande nuvola di idee, ma non sono ancora tutte a fuoco. È emozionante, però, e sarà molto, molto diverso da questo film. Questo è ciò di cui sono entusiasta".

Parlando del suo processo di scrittura per i film, Rian Johnson ha aggiunto: "Non inizio con un crimine, inizio con la struttura della storia e con quello che sarà effettivamente il viaggio del pubblico attraverso la storia. Il che ha a che fare con il crimine, ma soprattutto ha a che fare con chi ci sta a cuore e perché".

Per ora tutto ciò che sappiamo è che la terza avventura dovrebbe fare ritorno in America. Come dichiara il regista a Insider: "Voglio che sia in America. Ci sono un sacco di cose allettanti nell'andare a Parigi o sulle Alpi, ma sento che è davvero importante che si tratti di un film americano. Anche Glass Onion, è ambientato oltreoceano ma è un gruppo di americani che sono intrappolati insieme su un'isola, quindi fare ritorno a casa credo che potrebbe essere una buona cosa per il prossimo film".