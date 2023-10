Knives Out 3: Rian Johnson è tornato a lavorare allo sviluppo del sequel

Knives Out 3 è da tempo in fase di sviluppo e Rian Johnson ha ora rivelato di essere tornato al lavoro sul nuovo film con star Daniel Craig.

Lo sciopero degli sceneggiatori, che gli hanno impedito a lungo di lavorare al progetto, è infatti terminato e il filmmaker ha aggiornato i fan.

L'aggiornamento sul progetto

Daniel Craig nei film di Knives out

Rian Johnson, intervistato da The Wrap, ha spiegato, parlando di Knives out 3: "Sta prendendo forma. Io, ovviamente, non potevo lavorare durante lo sciopero e ora che è finito mi sto immergendo totalmente nel progetto".

Il regista ha quindi aggiunto: "Ho la premessa, ho l'ambientazione, ho in mente cosa deve essere il film nella mia testa. Si tratta semplicemente di scriverlo".

Cena con delitto, nel 2019, è stato un grande successo. Daniel Craig ha avuto la parte del detective Benoit Blanc, che doveva individuare il killer di Harlan Trombey.

Il sequel Glass Onion, nel 2022, è arrivato su Netflix e ha visto l'investigatore alle prese con un altro mistero. Nel cast del sequel c'erano Janelle Monáe, Edward Norton, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Dave Bautista, Jessica Henwick, e Madelyn Cline.