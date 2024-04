Killers of the Flower Moon: l'edizione blu-ray del film di Martin Scorsese è in sconto su Amazon

Killers of the Flower Moon in versione blu-ray, il nuovo film di Martin Scorsese, è sceso di prezzo su Amazon; scopriamo insieme l'offerta.

Fra i registi che più tutti hanno influito sulla storia del cinema contemporaneo, e continuano a farlo, troviamo sicuramente Martin Scorsese. La sua carriera si è caratterizzata intorno ad alcuni capolavori immortali che sul grande schermo hanno ispirato riflessioni, momenti e personaggi iconici. Nel 2023 il regista è tornato a far parlare di sé con Killers of The Flower Moon, attualmente disponibile nel catalogo di Prime Video, un film che ritrova la creatività inimitabile di un artista che sembra avere ancora tantissimo da dire al grande pubblico cinefilo e non. Alla luce di un'accoglienza generalmente positiva da parte di critica specializzata e pubblico affezionato, il lungometraggio ha nuovamente confermato il tocco di un regista forte della propria consapevolezza fuori e dentro il set.

Partendo da un'immaginario netto e celebre come questo, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare Killers Of The Flower Moon, in edizione blu-ray, in offerta. Sul sito, potete trovarlo, nel mentre stiamo scrivendo queste righe, a 13,60€, con uno sconto del 9% sul prezzo più basso recente. Per maggiori informazioni sul prodotto cinematografico in questione non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

Killers of The Flower Moon su Amazon

Partendo dall'omonimo libro scritto da David Grann, Killers of the Flower Moon trova la sua ambientazione agli inizi del XX secolo, concentrandosi sulle specifiche dinamiche che in America coinvolsero la tribù degli Osage, nativi americani che dopo la scoperta del petrolio divennero subito ricchissimi. L'attrattiva nei confronti di un benessere come questo spinse molti bianchi a cercare di accaparrarselo attraverso le modalità più bieche, sporche e manipolatorie. Oltre al film in sé, questa versione blu-ray contiene anche alcune interviste e featurette.

Killers of the Flower Moon, ovvero il volto oscuro del Destino Manifesto

Se anche voi siete fan di Martin Scorsese e del suo lavoro con Killers of the Flower Moon, sfruttate l'occasione per averlo da Amazon.