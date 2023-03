Killers of the Flower Moon, per Leonardo DiCaprio "abbiamo lavorato a un capolavoro"

La costumista dell'atteso film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha riferito le parole di Leonardo DiCaprio, entusiasta del film che potrebbe fare il suo debutto a Cannes 2023.

Cresce l'attesa per Killers of the Flower Moon. La nuova fatica di Martin Scorsese non ha ancora una data di uscita fissata, il che potrebbe confermare le voci che lo vorrebbero nel programma di Cannes 2023. Ad alimentare l'hype ci si mette anche la star Leonardo DiCaprio che, a detta della costumista riterrebbe il film un capolavoro.

Killers of the Flower Moon è uno dei film più attesi al cinema del 2023. Il thriller storico ha ricevuto da Apple un budget di 200 milioni per permettere a Scorsese di realizzare appieno la sua visione.

La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone e Brendan Fraser, che si dice avrà una durata fiume di oltre tre ore, è basata sul libro non-fiction di David Grann Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI e ricostruisce una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage negli anni '20.

Killers of the Flower Moon "è molto diverso da come Scorsese l'aveva concepito"

"Abbiamo pranzato insieme prima che venissi qui. Leonardo DiCaprio mi ha detto: 'Jackie, penso che abbiamo lavorato a un capolavoro'. Ho pensato che se lo dice Leo, ha un valore. Non lo dice alla leggera", ha detto la costumista Jacqueline West a Deadline. "È nel business da quando era un ragazzino."

West ha già collaborato con DiCaprio in The Revenant, che ha fatto vincere all'attore il suo primo Oscar. Tuttavia, lavorare con il regista Martin Scorsese l'ha portata a valutare il ritiro:

"Con Killers of the Flower Moon ho avuto l'esperienza più incredibile della mia carriera cinematografica. Non posso ancora parlare di quel film perché non è stato pubblicato nulla, ma devo solo dire che è la combinazione tra qualcuno con cui ho sempre voluto lavorare e il progetto dei miei sogni in assoluto... È stato realizzato brillantemente non solo da parte mia, ma da tutti. Mio marito ha detto 'dopo che hai lavorato con Scorsese puoi anche smettere. Questo è l'apice.'"

Per quanto riguarda il film stesso, West ha anticipato: "Segue il libro e il libro è totalmente accattivante. Il cast nativo è stato incredibile e la recitazione... Lily Gladstone è fantastica. Le immagini erano emozionanti. Sembra incredibile. Ho visto tutto mentre veniva girato, ma non ho visto niente di tutto ciò".