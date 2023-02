Killers of the Flower Moon: il nuovo film di Martin Scorsese durerà più di 3 ore?

Tra i film sicuramente più attesi della prossima stagione cinematografica c'è sicuramente Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese che, secondo quanto riportato, avrebbe attualmente una durata superiore alle 3 ore.

Come riporta, infatti, Showbiz411, la pellicola con Jesse Plemons, Leonardo DiCaprio e Robert De Niro avrebbe una durata di 3 ore e 20 minuti. A quanto pare, il Festival di Cannes starebbe spingendo per avere in anteprima Killers of the Flower Moon (non in concorso e non come film d'apertura) ma Scorsese dovrà prima tagliare il film portandolo sotto le 3 ore.

Cannes, in sostanza, non vuole farsi sfuggire l'occasione di avere il trio Scorsese, DiCaprio, De Niro sul suo red carpet.

Anche Apple, che produce il film, sarebbe più che contenta di una durata non superiore alle 3 ore dato che concederà al film una finestra d'uscita nelle sale cinematografiche prima di distribuirlo in streaming sulla sua piattaforma digitale.

Killers of the Flower Moon "è molto diverso da come Scorsese l'aveva concepito"

Killers of the Flower Moon è stato scritto da Martin Scorsese ed Eric Roth e racconterà una serie di omicidi e crimini brutali legati alla scoperta del petrolio sul territorio della tribù Osage