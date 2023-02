Cannes 2023: Scorsese, Oppenheimer, Indiana Jones 5 e il ritorno di Johnny Depp nel programma?

Il ritorno di Johnny Depp con Jeanne du Barry, gli attesi Oppenheimer di Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di Scorsese, il nuovo Indiana Jones, questi i possibili titoli che saranno presentati in anteprima a Cannes 2023.

Mentre la Berlinale 2023 è alle ultime battute, trapelano le prime anticipazioni sul programma del Festival di Cannes 2023, che si rivela davvero esplosivo. In arrivo sulla Croisette (pare) gli attesi Oppenheimer di Christopher Nolan e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ma anche Indiana Jones 5 e il grande ritorno di Johnny Depp nel periodo drama francese Jeanne Du Barry.

Indiana Jones e la Ruota del Destino: un'immagine

Roger Friedman di Showbiz411 cita fonti anonime anticipando che Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese - la cui durata dovrebbe superare le tre ore - è confermato in programma. Non sarà il film d'apertura e probabilmente non sarà in concorso, ma il direttore artistico di Cannes Thierry Fremaux accooglierà Scorsese, Robert De Niro e Leonardo DiCaprio sul red carpet al Palais du Festivals!

Killers of the Flower Moon: il nuovo film di Martin Scorsese durerà più di 3 ore?

A sorpresa il film di apertura dovrebbe essere il cortometraggio western di Pedro Almodovar, Strange Way of Life, interpretato da Ethan Hawke e Pedro Pascal. Un corto di 40 minuti parlatoo in inglese, una novità assoluta per Cannes.

Gli altri titoli che secondo Roger Friedman sono diretti a Cannes 2023 includono Oppenheimer di Christopher Nolan, Indiana Jones e la Ruota del Destino di James Mangold e la nuova fatica attoriale di Johnny Depp, Jeanne du Barry, che dovrebbe essere presentato la sera successiva all'apertura di Almodovar. Resttiamo in attesa di ulteriori connferme.