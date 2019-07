Leonardo DiCaprio: il nuovo film con Martin Scorsese distribuito in Italia da 01 Distribution

Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, verrà distribuito in Italia dalla 01 Distribution.

Leonardo DiCaprio lavorerà con Martin Scorsese ancora una volta in Killers of the Flower Moon, film che la 01 Distribution porterà nelle sale italiane. La notizia del distributore italiano è stata confermata in occasione di Ciné, le giornate del cinema di Riccione che si stanno svolgendo in questi giorni nella cittadina balneare romagnola.

Distribuito dunque da 01 Distribution, Killers of the Flower Moon si ispira all'omonimo romanzo best-seller scritto da David Grann ed è il sesto progetto che vede impegnati insieme Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio dopo Gangs of New York, The aviator, The departed, Shutter Island e The Wolf of Wall Street. La storia, che sarà sceneggiata da Eric Roth, è ambientata negli anni Venti, in Oklahoma e ha al centro una serie di omicidi che coinvolgono alcuni membri di una tribù di nativi americani; uccisi uno dopo l'altro dopo che il gruppo è diventato improvvisamente ricco grazie al ritrovamento di un giacimento di petrolio sotto i loro territori. I delitti hanno perciò attratto l'attenzione dell'FBI, da poco creata, che inizia ad indagare. "Quando ho letto il libro di David Grann, ho immediatamente iniziato a vederlo - le persone, l'ambientazione, l'azione - e sapevo che dovevo trasformarlo in un film. Sono così entusiasta all'idea di lavorare con Eric Roth e di riunirmi con Leo DiCaprio per portare questa storia americana così sconvolgente sullo schermo". Queste le parole del regista italoamericano in merito al suo lavoro imminente.

Killers of the Flower Moon sarà il prossimo film di Scorsese e DiCaprio

Le riprese dovrebbero iniziare a cavallo tra il 2019 e il 2020 subito dopo che Martin Scorsese avrà terminato la lunghissima post produzione di The Irishman, uno delle sue opere più attese, in uscita su Netflix e nelle sale nel Giorno del Ringraziamento e che vede il ritorno sullo schermo di molti suoi attori feticcio come Robert De Niro, Joe Pesci e Harvey Keitel più, incredibimente per la prima volta, un'altra leggenda della New Hollywood: Al Pacino. Per quanto riguarda invece Leonardo DiCaprio, lo rivedremo a settembre con un film altrettanto atteso: C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.