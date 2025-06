Kaiju No.8, il primo trailer completo della seconda stagione presenta uno dei personaggi più forti

Il primo trailer completo della seconda stagione di Kaiju No.8 mostra un ritorno esplosivo per Kafka Hibino e la Kaiju Defense Force. In arrivo su Crunchyroll il 19 luglio, i nuovi episodi promettono azione spettacolare, nuovi personaggi e tensioni interne al team.

Kaiju No. 8: il trailer della Stagione 2 promette battaglie mostruose

A distanza di poco più di un anno dal debutto della serie, Kaiju No.8 si prepara a scendere di nuovo in campo. Il trailer appena rilasciato offre uno sguardo dettagliato sulla seconda stagione, in arrivo il 19 luglio su Crunchyroll. E le premesse, bisogna dirlo, sono tutt'altro che tiepide: la Kaiju Defense Force si rimette in marcia, più agguerrita e scintillante che mai, mentre Kafka Hibino, Reno Ichikawa, Mina Ashiro e gli altri veterani tornano a fronteggiare l'inarrestabile minaccia dei kaiju numerati. L'animazione, sempre affidata a Production I.G. sotto la direzione di Shigeyuki Miya, appare visivamente potenziata, con sequenze che promettono distruzione coreografica e tensione dinamica.

Se nella prima stagione abbiamo assistito alla progressiva rivelazione dei poteri sovrumani di Kafka - ottenuti misteriosamente attraverso la fusione con uno dei kaiju più letali al mondo - ora il gioco si fa più pericoloso. Non solo perché il resto del suo team è finalmente a conoscenza del suo segreto, ma anche perché la sua stessa sopravvivenza è minacciata dai superiori della Terza Unità, che potrebbero vederlo più come una minaccia che come una risorsa. Il confine tra alleato e nemico, tra umano e mostro, si fa sempre più sfumato.

Ma non è solo l'azione a rubare la scena. Tra le novità più attese c'è l'introduzione di Gen Narumi, un nome già familiare ai lettori del manga. Capitano della Prima Unità e soprannominato "il più forte combattente anti-kaiju del Giappone", Gen è una figura che promette scintille, soprattutto per la sua apparente indifferenza verso i combattimenti... almeno finché non decide di entrare in azione. È lui, più di Mina e Soshiro, a rappresentare l'apice delle forze umane nel conflitto con i kaiju, e il suo debutto è destinato a ridisegnare gli equilibri.

Oltre al ritorno del cast e dell'animazione di alto livello, dietro le quinte troviamo ancora Yuichiro Kido alla sceneggiatura e Yuta Bando alla colonna sonora, garanzie di coerenza stilistica e impatto emotivo. Kaiju No. 8 torna in un'estate densa di anime attesi - da Demon Slayer a Chainsaw Man, passando per Dandadan e My Dress-Up Darling - ma il suo mix di ironia adulta, mostri colossali e riflessioni identitarie gli garantisce una voce ben distinta. Dodici nuovi episodi per una stagione che si preannuncia come una corsa adrenalinica tra devastazioni e scelte morali.