Kaiju No. 8 la recensione dei primi episodi della seconda stagione: azione e citazioni per ripartire

Se c'è una cosa di cui siamo sicuri è che Kaiju No.8 non ha ancora avuto il successo che merita. Mentre il manga di Naoya Matsumoto volge al termine, su Crunchyroll è uscita l'attesa seconda stagione di un anime che aveva saputo superare alcune critiche per mantenere un buon livello, ma sopratutto per raccontare una storia che tutti i fan dei colossali mostroni giapponesi non possono non amare. Questo titolo, infatti, fa della lotta tra mostri giganti e umanità l'unica ragione di esistere, anche se all'azione riesce ad affiancare anche una storia fatta di rivalsa e determinazione, che non sarà certo il focus principale, ma che comunque riesce a donare equilibrio alla narrazione portandola avanti in modo piuttosto avvincente. Un anime (e un manga), quindi, estremamente godibile, specialmente per tutti coloro che sono cresciuti a pane e Godzilla. Se allora avete apprezzato la prima stagione ecco cosa ne pensiamo dei nuovi episodi disponibili in streaming.

Rinfreschiamo la memoria: di cosa parla Kaiju No.8?

Mina e Kafka da piccoli

Il Giappone è puntualmente sconvolto dalla devastazione portata dai Kaiju: enormi creature che seminano morte e distruzione ovunque si abbattano. Per contrastarli sono state create le Forze di difesa anti-Kaiju, una milizia altamente specializzata nell'eliminazione di questi giganti. Kafka e Mina sognano fin da piccoli di farne parte e si promettono di combattere un giorno l'uno al fianco dell'altra, ma la vita adulta a volte colpisce più duro di un Kaiju stesso.

Il saluto delle reclute nella seconda stagione

Anche se Mina è riuscita nel suo sogno divenendo uno dei volti più amati dell'esercito, Kafka ha fallito le prove, venendo assunto nella mera forza di pulizia e smaltimento delle carcasse. Un giorno, però, dopo un incidente sul lavoro finisce all'ospedale dove viene attaccato da una strana creatura volante che tramuta esso stesso in un Kaiju. Spinto dalla motivazione di non mollare il suo sogno, e dal suo giovane collega Ichikawa, Kafka riesce ad entrare nelle forze armate, mantenendo ben nascosto il suo segreto.

L'incipit dei nuovi episodi

Kikoru Shinomiya in una scena

I nuovi episodi riprendono le vicende esattamente da dove le avevamo lasciate. Dopo l'episodio speciale, trasmesso anche al cinema e diffuso solo di recente su Crunchyroll, torniamo nel vivo dell'azione con le nuove reclute che migliorano giorno dopo giorno e con un Kafka posto sotto osservazione del Direttore delle forze di difesa Isao Shinomiya. Nel liberare il pieno potenziale della sua forma Kaiju il protagonista ha dato prova di una brutalità senza precedenti, causando ingenti danni e rischiando di perdere il controllo mietendo vittime. Propio per questo ora deve affrontare prima di tutto sé stesso, anche se non c'è molto tempo per pensare perché la nuova minaccia che l'esercito deve fronteggiare potrebbe rivelarsi molto più insidiosa di ciò che si pensa.

La citazione al Re dei Mostri

Quello che esprimeremo qui è ovviamente un giudizio parziale basato esclusivamente sui primi episodi di questa seconda stagione, ma non nascondiamo che ci sia sembrata una buona ripartenza: un riavvio delle vicende che non solo punta alla giusta continuità ma che mira a spegnere alcune delle polemiche nate lo scorso anno. L'anime riparte infatti con una palese e sentita citazione allo storico capostipite e Re dei Kaiju: Godzilla.

Kafka nella seconda stagione di Kaiju No.8

Musica, immagini e una sequenza ambientata in quella che sembra la Baia di Tokyo, riportano immediatamente alla filmografia del gigantesco mostro che ha dato vita ad un intero filone di celebri pellicole, ribadendo come questa serie sia profondamente radicata alla tradizione narrativa e cinematografica giapponese. Il fandom, anche un po' tossico, che aveva criticato quindi le ingerenze internazionali nella serie, non avrà quindi di che lamentarsi, anche se entrambe opening ed ending sono ancora affidate ad artisti non nipponici.

Oltre al giusto citazionismo, l'azione sembra essere il fulcro di tutto: non è più il tempo delle spiegazioni, lo sanno i protagonisti e lo sa lo spettatore, ed è per questo che l'anime non perde tempo, riportando presto tutti sul campo di battaglia. Scene ad alta tensione e scontri si contrappongono alla devastante avanzata dei Kaiju e ad un Kafka potente e fragile come non lo è mai stato.

Un buon inizio

La trasformazione di Kafka

La qualità delle animazione sembra essersi mantenuta costante, così come la resa generale di una serie che, pur seguendo quasi pedissequamente il manga, ha sempre dimostrato di voler stupire non solo con la storia, ma sopratutto con la potenza e la costruzione della tensione attraverso le immagini. Una scelta stilistica perfetta per il titolo, che speriamo venga mantenuta anche nei successivi episodi che andranno ad adattare una delle parti più intense e ricche di colpi di scena del fumetto. Questo inizio, quindi, ha centrato il suo scopo: infondere hype per la nuova stagione e per episodi nei quali speriamo di continuare a vedere combattimenti mozzafiato ma anche un maggiore approfondimento delle tematiche principali, prime tra tutti la domanda chiave di tutta la narrazione: Cosa ci rende davvero umani?