Da One-Punch Man a Fire Force, 5 anime da recuperare se ti è piaciuto Kaiju No.8

Grandi, grossi e cattivi: i Kaiju hanno conquistato l'immaginario prima del Giappone poi del resto del mondo, grazie al loro imponente carisma sin dagli anni '50. Da Godzilla a Pacific Rim, dai videogiochi fino a gadget ruba-monete, questi (letteralmente) "mostri giganti" non possono passare inosservati e dal momento in cui è stato coniato il termine per definirli, hanno generato una sorta di brand dal fascino irresistibile per molti fan e collezionisti.

Forse è dovuto anche a questo il grande successo del manga Kaiju No.8? L'acclamato fumetto di Naoya Matsumoto, targato Shōnen Jump+ e pubblicato dal 2020, ha raggiunto una popolarità da record, grazie a un design e una storia apprezzate da critica e lettori, una popolarità tale che ha spinto lo studio d'animazione Production I.G. (Ghost in the Shell, Jin-Roh: Uomini e lupi) a realizzarne l'anime, da poco uscito su Crunchyroll in diretta dal Giappone. Anche voi apprezzate queste creature titaniche, sia che vogliate provare a combatterle o, in segreto, desiderate il loro potere? Allora ecco per voi 5 anime simili a Kaiju No. 8 che vi consigliamo di recuperare.

1. Chainsaw Man

Chainsaw Man: la trasformazione del protagonista

Come vi avevamo già raccontato nella nostra recensione, nella storia di Kaiju No. 8, il Giappone è afflitto dai continui attacchi di mostri giganteschi chiamati appunto "Kaiju". Qui Kafka, il nostro protagonista, ha abbandonato i suoi sogni di unirsi alle Forze di Difesa anti-Kaiju, un gruppo di valorosi combattenti specializzati nell'abbattimento di queste pericolose creature. Ora Kafka è adulto e responsabile, per guadagnarsi da vivere lavora duro come addetto allo smaltimento. Sì, smantella le carcasse dei Kaiju sconfitti dai suoi stimati eroi e spesso questo vuol dire sporcarsi molto le mani. Tutto questo succede finché un Kaiju non lo possiede e non lo trasforma in uno di loro. Questa trama così cruda e tagliente ricorda molto la storia di Chainsaw Man, l'iconica opera di Tatsuki Fujimoto: creature mostruose, violenza, un corpo condiviso (molto più spesso "diviso" e basta) con un essere demoniaco e brutale, come quello di Denji, il protagonista di Chainsaw Man, sono i punti di contatto tra i due titoli. Ma forse le somiglianze non si fermano soltanto sulla pelle dei due personaggi.

Chainsaw Man è disponibile su Crunchyroll.

2. Godzilla - Punto si singolarità

Godzilla - Punto di Singolarità: un'immagine

Sarebbe stata una lista immeritevole alla lettura se non avessimo citato Godzilla. Il Re dei Mostri ha dato vita a questo genere e la sua notevole influenza si estende a film, fumetti e ogni possibile aspetto della cultura pop. Godzilla affronta spesso altri Kaiju nelle sue storie, ampliando il numero di creature del vasto universo di cui è il sovrano. L'anime di Godzilla: Punto di singolarità (Godzilla Singular Point) è un titolo canonico per chiunque voglia approfondire la tematica dei Kaiju, dato che la trama mostra principalmente altri mostri: Godzilla non è l'unico della sua "specie". E in questa serie, non è neppure il lucertolone buono e amico dell'umanità come siamo soliti vedere nel recente MonsterVerse.

Godzilla Singular Point è disponibile su Netflix.

3. Darling in the Franxx

Darling in the Franxx: un'immagine dell'anime

Cos'hanno in comune un gruppo di piloti di robottoni umanoidi con i personaggi di Kaiju No.8? Ambientato in un futuro distopico, Darling In The Franxx segue un gruppo di bambini costretti a difendere ciò che resta della società. Vengono indottrinati, che vogliano oppure no, a diventare soldati, a trovare un partner con cui collaborare all'interno di una macchina assassina e rischiare la propria vita. Destreggiandosi tra temi di sopravvivenza, moralità e lealtà, Darling In The Franxx è una storia incredibilmente ambiziosa, che attraverso scontri tra robot e creature mostruose, vuole cercare di insegnare il vero senso della parola "umanità". Proprio come con Kaiju No. 8, la necessità di restare umani in un mondo dominato dai mostri, ha un valore predominante, in cui per giunta l'amore, come quello tra Hiro e Zero Two, può esistere anche in mezzo al sangue.

Darling in the Franxx è disponibile su Crunchyroll.

4. Fire Force

Fire Force: un'immagine

Stavolta ad essere i mostri, sono proprio gli umani: nel mondo di Fire Force, un gruppo di pompieri molto speciali sono chiamati a fermare gli Infernali, uomini vittima di una combustione spontanea che li ha resi un pericolo per la sicurezza pubblica. La Fire Force è il nome di questa squadra di soldati del fuoco responsabili dell'abbattimento degli Infernali. Sono addestrati nelle accademie prima di essere inviati sul campo e vengono suddivisi in formazioni composte da pochi elementi ciascuna. Come in Kaiju No. 8, l'anime porta sul campo esseri potenti che vengono braccati da un'agenzia creata appositamente per distruggerli. In entrambi i titoli i protagonisti sono spinti dal sogno di diventare eroi. Ma questa è soltanto una parte della storia, dentro una trama ricca di misteri e, forse, di sogni che possono diventare incubi.

Fire force è disponibile su Crunchyroll.

5. One-Punch Man

One Punch Man: un'immagine dell'anime

One-Punch Man è forse il titolo con più caratteristiche simili a Kaiju No 8. Il mondo di entrambi è afflitto da mostri e un'associazione di eroi ha il compito di sgominarli. L'eroe Saitama è estremamente potente e può porre fine alla maggior parte delle sue battaglie in breve tempo. Ha ambizioni eroiche, nonostante sia un personaggio estremamente parodico, tutti aspetti simili a Kafka. Ai mostri di entrambi gli universi narrativi viene anche assegnata una classifica dettata dal livello di pericolosità, esattamente come in Kaiju No.8. Una differenza tra i due però c'è: il modo in cui i due protagonisti acquistano i propri poteri.

La prima stagione di One-Punch Man è disponibile su Prime Video mentre la seconda su Crunchyroll.