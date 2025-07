Kaiju No.8, Kafka si scontra con Godzilla in un nuovo promo

Un nuovo promo realizzato da Mahiro Maeda celebra l'imminente ritorno della seconda stagione di Kaiju No.8, mostrando un'illustrazione crossover con il leggendario Godzilla. Anche se i due mostri non si affronteranno davvero nell'anime, la scena simbolica accende la fantasia dei fan, in attesa del debutto su Crunchyroll il prossimo 19 luglio.

Kafka contro Godzilla: il faccia a faccia per promuovere Kaiju No.8

Nel vasto pantheon dei mostri giganti, Godzilla è il sovrano indiscusso, ma ora un nuovo sfidante bussa alle porte della leggenda. In vista dell'uscita della seconda stagione di Kaiju No.8, arriva un'illustrazione celebrativa che mette a confronto due creature simbolo di generazioni differenti: da una parte Kafka Hibino, trasformato nel temibile Kaiju No. 8, dall'altra l'eterno e inarrestabile re dei mostri, Godzilla. L'immagine, firmata da Mahiro Maeda (regista di The Animatrix), è pura suggestione visiva: Kafka si erge fiero, ma dentro la corazza da mostro, sappiamo tutti quanto stia tremando. Anche se questo scontro non si concretizzerà mai davvero nella serie, il solo pensiero di un duello fra titani è bastato ad accendere l'immaginario dei fan.

Il manga creato da Naoya Matsumoto, in corso dal 2020 su Shonen Jump+, è prossimo alla conclusione, ma l'anime animato da Production I.G. è ancora in pieno slancio. La stagione 2 debutterà su Crunchyroll il 19 luglio, e promette di far tremare la terra ancora una volta. Oltre al ritorno del Third Defense Force, vedremo in azione anche un nuovo personaggio: Gen Narumi, il capitano della First Defense Force, presentato come il combattente anti-kaiju più forte del Giappone.

Il numero totale di episodi della stagione 2 non è ancora stato rivelato, ma le aspettative sono alte: la prima aveva brillato in dodici appuntamenti, e il pubblico si aspetta un altro giro di giostra, fra mostri, paura e ironia esistenziale.