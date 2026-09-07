Kaiju No. 8 torna con un nuovo spin-off prima del gran finale: ecco cosa sappiamo

Per una volta, il Capitano Narumi non dovrà preoccuparsi soltanto dei kaiju: il ritorno di Kaiju No. 8 passa infatti da una storia molto più leggera rispetto a quella a cui l'anime ha abituato il pubblico. Mentre Production I.G. lavora all'adattamento dell'arco conclusivo del manga di Naoya Matsumoto, è arrivato un nuovo progetto collaterale pensato per riportare l'attenzione sulla serie senza anticipare gli eventi del gran finale.

Kaiju No. 8 torna, ma questa volta senza grandi battaglie

Si tratta di Narumi's Week at Work, una miniserie anime composta da quattro episodi brevi. Il primo è già disponibile in streaming su Crunchyroll, mentre i successivi arriveranno con cadenza settimanale nel corso del mese. La distribuzione riguarda anche l'Europa, oltre a Nord, Centro e Sud America, Africa, Oceania, Medio Oriente e Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti.

Kaiju no.8: una scena

La particolarità del nuovo progetto di Kaiju No.8 è che non si tratta di un semplice adattamento di materiale già visto. Narumi's Week at Work propone infatti una storia originale, assente sia dal manga sia dai precedenti episodi dell'anime.

Al centro c'è ancora una volta il Capitano Narumi, ma in una situazione decisamente meno eroica. Durante una settimana particolarmente intensa, il personaggio cerca in tutti i modi di sottrarsi ai propri doveri e ritagliarsi qualche momento di tranquillità. È quindi un'occasione per vedere Narumi fuori dal campo di battaglia, attraverso una versione più quotidiana e ironica del personaggio. A dirigere i quattro corti è Shigeyuki Miya, con Production I.G. alla produzione.

La scelta arriva in un momento curioso per il franchise: dopo due stagioni segnate da scontri sempre più importanti, Kaiju No. 8 sta per entrare nella sua fase definitiva. Prima di farlo, l'anime concede dunque ai suoi protagonisti una parentesi decisamente più rilassata.

Quando arriverà il vero finale di Kaiju No. 8?

La parte più attesa del ritorno, però, è ancora avvolta nel mistero. Il cosiddetto Final Chapter dell'anime è stato annunciato, ma al momento non sono stati comunicati né una data né una finestra di uscita. Non è stato inoltre chiarito quale formato avrà il progetto.

Kaiju no.8: un momento della serie

Il materiale da adattare non manca. La seconda stagione si è fermata prima di coprire tutto ciò che accade nella parte conclusiva del manga e, nonostante l'ultimo arco narrativo dell'opera di Matsumoto sia relativamente contenuto, restano diversi eventi importanti da portare sullo schermo.

Tra le possibilità c'è anche quella di un film, ma l'ipotesi più plausibile resta al momento una terza stagione televisiva, che potrebbe diventare anche l'ultima.

Dopo il successo internazionale ottenuto dalle prime due stagioni, Production I.G. ha quindi ancora una parte fondamentale del lavoro da completare. Nel frattempo, Narumi's Week at Work offre ai fan qualcosa di nuovo da guardare: non il gran finale che stanno aspettando, ma una piccola deviazione prima che Kaiju No. 8 torni a fare sul serio.