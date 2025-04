Kaiju No. 8, in attesa della seconda stagione, pubblicato un nuovo promo primaverile che omaggia le donne

Con l'attesa della seconda stagione di Kaiju No. 8, è stato rilasciato un nuovo promo primaverile La nuova, straordinaria promozione mette in risalto le donne di Kaiju No. 8 .

Nel cuore della stagione dei ciliegi in fiore, Kaiju No. 8 si prende una pausa dal frastuono dei mostri per offrire ai fan una visione inedita: le sue protagoniste più toste immerse in un'atmosfera serena e contemplativa.

Ciliegi in fiore e nuove promesse per Kaiju No. 8

L'ultimo poster promozionale diffuso sull'account ufficiale X della serie ritrae Mina, Kikoru e Konomi sedute su una coperta in un parco, mentre condividono un picnic tra petali che danzano nell'aria. Questo nuovo artwork celebra l'arrivo di aprile e dell'imminente nuova seconda stagione di Kaiju No.8.

Dopo aver conquistato il pubblico con la sua prima stagione, Kaiju No. 8 si prepara a tornare con un'estate ad alto tasso di adrenalina. Il debutto della seconda stagione, previsto per luglio, si inserisce in una stagione particolarmente affollata: da Dandadan 2 a L'estate in cui Hikaru è morto, passando per Gachiakuta e My Dress-Up Darling 2, il calendario è denso, ma Kafka Hibino e compagni promettono di farsi largo a suon di esplosioni e mutazioni.

A rendere l'attesa ancora più intensa ci pensa il nuovo trailer, che introduce Gen Narumi, il potentissimo Capitano della Prima Forza di Difesa. In parallelo, il cortometraggio Hoshina's Day Off, in uscita insieme al film Mission Recon, svelerà il lato quotidiano e più umano degli eroi, tra relax e momenti di ordinaria normalità. Intanto, ogni 8 del mese, un nuovo "quadro" della serie Kaiju Hyakkei verrà rilasciato per raccontare il lato più contemplativo di un mondo abituato ai mostri.