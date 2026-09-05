Be My Sunshine, anticipazioni ultime puntate: come finisce la dizi turca

Be My Sunshine si avvia verso il gran finale. Sabato 5 e domenica 6 settembre andranno infatti in onda le ultime due puntate della dizi turca, che chiuderanno definitivamente la storia d'amore tra Haziran e Poyraz. Un ultimo weekend ricco di emozioni, tensioni e importanti decisioni, che culminerà con il matrimonio dei due protagonisti e la loro partenza dall'isola alla volta di Istanbul.

Be My Sunshine, anticipazioni del gran finale: le ultime due puntate

Le nuove puntate di Be My Sunshine saranno particolarmente importanti per Haziran e Poyraz. I due innamorati sono infatti sempre più vicini al matrimonio e decidono di compiere un passo importante: sposarsi al più presto e trasferirsi insieme a Istanbul. La decisione, però, provoca tensioni soprattutto con Aliye, mentre sul fronte familiare esplodono nuovi conflitti legati alla scoperta della vera identità di Hasan da parte di Nehir.

Sabato 5 settembre, ore 16:00

Haziran e Poyraz comunicano a Zeynep e Latif di aver deciso di sposarsi al più presto e di trasferirsi a Istanbul subito dopo le nozze. La coppia vorrebbe mantenere il progetto segreto ma Görkem viene a conoscenza della notizia e finisce per raccontarla a tutti, lasciando gli altri nello sconforto.

Bülent Çolak nel ruolo di Görkem

Nel frattempo, Selma prova a parlare con Nehir, ma la ragazza non vuole ascoltarla e si nasconde in una delle camere dell'hotel. Qui trova Okan, con il quale può finalmente sfogarsi. Poyraz, invece, decide di intervenire nella delicata situazione familiare e parla con Hasan, cercando di convincerlo a trovare un accordo con Selma per il bene di Nehir.

Anche Aliye viene coinvolta nei preparativi per il matrimonio. La donna porta Haziran a comprare il corredo e proprio in questa occasione la ragazza le comunica l'intenzione di trasferirsi a Istanbul dopo le nozze. Intanto Sadik si affida persino all'arte divinatoria per scoprire se Suzan sia davvero intenzionata a lasciare l'isola.

Ad Aliye, in quanto parente più stretta di Poyraz, spetta inoltre il compito di recarsi a casa della futura sposa per chiedere ufficialmente la mano di Haziran. Ma proprio durante i preparativi della festa di fidanzamento, nella quale dovrebbe avvenire anche lo scambio degli anelli, Aliye decide di rinunciare al rituale.

Gli attori Rami Narin (nel ruolo di Alper) e Merve Nur Bengi (nel ruolo di Melisa)

La ragione è presto spiegata: ha scoperto che Haziran e Poyraz hanno deciso di trasferirsi a Istanbul subito dopo il matrimonio senza averla informata.

Domenica 6 settembre, ore 15:45 - ultimo appuntamento

Il rifiuto di Aliye scatena un vero e proprio trambusto in casa di Haziran. Poyraz prova in tutti i modi a convincere la nonna a cambiare idea, ma le sue preghiere sembrano non bastare.

Haziran e Poyraz sposi

Intanto, l'arrivo di Hasan sull'isola provoca una nuova frattura. Nehir scopre infatti che il giornalista è suo padre e la rivelazione sconvolge gli equilibri familiari. Fatih affronta Hasan a muso duro e tra i due scoppia una violenta rissa proprio all'interno del suo negozio. La situazione diventa talmente grave da rendere necessario l'intervento della polizia.

Nonostante i numerosi problemi, Haziran e Poyraz si preparano finalmente a celebrare le loro nozze. Nel frattempo, Nehir cerca di aiutare Selma, Hasan e Fatih a superare i loro conflitti e organizza un incontro tra i tre.

Haziran e Poyraz si sposano

Sul fronte di Alper e Melisa, invece, arrivano importanti novità: Alper mostra alla ragazza la loro nuova casa e, dopo il matrimonio, insieme a Poyraz le comunica che sarà lui a diventare il nuovo gestore del Boutique Hotel.

Sadik decide intanto di lasciare l'isola per andare alla ricerca del cognato e cercare di fare riappacificare lui e Suzan. Nehir, invece, confida a Selma di voler conoscere meglio Hasan e annuncia l'intenzione di partire con lui per Singapore. Alla fine, dopo il tanto atteso matrimonio, Haziran e Poyraz lasciano l'isola e partono insieme alla volta di Istanbul.