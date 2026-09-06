Un Posto al Sole, anticipazioni 7 settembre: è davvero finita tra Alberto e Anna?

Dopo aver scoperto che è stata Anna la causa dell'incidente che ha lasciato Gianluca in fin di vita, la storia tra Alberto e la misteriosa ragazza sembrerebbe essere giunta al capolinea. Intanto Marina continua a ordire la sua trama per tenere a sé Roberto, negli ultimi tempi pericolosamente vicino alla sua ex Greta.

È quanto accadrà nell' episodio di lunedì 7 settembre di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Gianluca era andato a casa di Anna per chiederle un favore: parlare con Alberto e dirgli di stare lontano dal figlio, nella convinzione che solo la donna che solo lei, la donna di cui l'avvocato è innamorato, avrebbe potuto convincerlo. Invece Gianluca ha trovato Anna sconvolta e ubriaca, tanto che poco dopo la ragazza se n'è andata in auto; a quel punto il giovane Palladini l'ha seguita, ma è rimasto gravemente ferito in un incidente causato dalla stessa Anna. Quando Alberto ha scoperto la verità, non solo ha iniziato a prendere le distanze da Anna, ma ha deciso di lasciarla.

Anticipazioni 7 settembre: è finita davvero tra Alberto e Anna?

Roberto Ferri

Stefano diventa sempre più aggressivo nei confronti di Greta, tanto che la donna, ormai spaventata, decide di confidare le sue paure a Roberto. Ferri, determinato a vendicarsi del suo rivale a ogni costo, si mette così alla ricerca di nuovi alleati e finisce per stringere un'alleanza del tutto inaspettata. Una mossa che non sfugge a Marina, che prova a convincere Stefano a lasciar perdere Greta, ma lui non sembra intenzionato a fare un passo indietro. Anzi, deciso a ottenere ciò che vuole, utilizza il segreto che Marina condivide con lui per costringerla al silenzio.

In ospedale intanto, Vittoria è sempre più preoccupata per l'atteggiamento spento di Anna e cerca di convincere Alberto a intervenire e darle una mano. Ma dopo quanto accaduto a Gianluca, nell'uomo non ci sono soltanto i sensi di colpa: a prendere il sopravvento è anche una rabbia sempre più difficile da contenere.