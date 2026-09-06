Racconto di una notte stasera su Canale 5: Mahir rischia la vita, Ferman lascia Sevde

Mahir e Canfeza sono pronti a iniziare una nuova vita insieme, ma un agguato sconvolge i loro piani. Intanto, alla villa riemergono segreti del passato e nuove fratture familiari.

Nuovi drammi, segreti del passato e importanti svolte sentimentali attendono i protagonisti di Racconto di una notte nella puntata in onda stasera su Canale 5 intorno alle 22:00.

Mahir e Canfeza sono sempre più vicini a una nuova vita insieme, ma un evento improvviso rischia di spezzare la loro serenità. Nel frattempo, anche alla villa Yilmaz e in casa Kilimci non mancano tensioni e rivelazioni.

La trama di Racconto di una notte del 6 settembre

Dopo aver deciso di lasciare la villa, Mahir e Canfeza trovano finalmente una casa che sembra rappresentare l'inizio della loro nuova vita. Mahir non vuole perdere l'occasione e decide di bloccarla immediatamente. La notizia, però, preoccupa profondamente Afet e Asaf, già messi a dura prova dalla scelta dei due di allontanarsi dalla famiglia e dall'assenza di Gülizar. Anche per loro, dunque, il momento che dovrebbe segnare un nuovo inizio si trasforma in un'ulteriore fonte di preoccupazione.

Intanto Sevde è sempre più impaziente di trasferirsi nella mansarda insieme a Ferman e comincia a portare lì le sue cose. La situazione cambia però quando Sureyya, ferita dalle parole ascoltate sul suo conto da Sare e Canfeza, decide di rinunciare all'idea di andare a vivere con i ragazzi.

Alla villa arriva anche Ezra, decisa a intervenire su una questione che considera ormai impossibile da ignorare. La donna si dichiara apertamente contraria al matrimonio tra suo figlio e Gülizar e chiede ad Asaf e Afet di fare tutto il possibile per riportare la loro nuora a casa.

Nel frattempo, una visita a Mahir e Canfeza porta alla luce un sentimento rimasto nascosto per anni. Salih e Sare raggiungono la coppia nella nuova abitazione e Sare porta con sé un vecchio album fotografico. Sfogliando quelle immagini riaffiora un segreto del passato: il primo amore di Sare era proprio Salih. Lui, che da tempo sembra aspettare l'occasione giusta, decide allora di uscire allo scoperto e le chiede di sposarlo.

Il primo giorno di Ramadan porta con sé nuove tensioni e fa riemergere questioni che sembravano ormai appartenere al passato. Ferman viene mandato dai genitori a casa dei Kilimci, ma qui si trova davanti a una sorpresa sconvolgente: ritrova Efsane e perde i sensi per lo stupore. Poco dopo arriva anche Sevde, determinata a scoprire finalmente chi si nasconde dietro il nome di Yadigar Kaldi.

Anche Canfeza vive un momento particolarmente delicato. Un sogno in cui sua madre le parla dell'amore come di una prova dolorosa la lascia turbata e la ragazza cerca conforto in Mahir. Tra i due cresce la complicità, ma insieme alla vicinanza aumenta anche il peso di tutto ciò che ancora non riescono a dirsi. La loro giornata, tuttavia, è destinata a prendere una piega drammatica.

Mahir viene colpito da Selim e trasportato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni preoccupano immediatamente tutti, mentre Sureyya, sconvolta dal dolore, ha una visione in cui vede Mehmet portare via suo figlio e lo supplica di salvarlo. Canfeza è disperata. Nel tentativo di rimanere accanto a Mahir anche nei momenti più difficili, decide di lasciargli una ciocca dei suoi capelli, così che possa sentire la sua presenza.

Quando sembra che il pericolo sia finalmente passato, però, arriva una nuova minaccia. Un falso infermiere, mandato da Selim, avverte Canfeza che Mahir verrà ucciso se lei non seguirà una finta infermiera. La ragazza è costretta a obbedire e viene condotta proprio da Selim. Canfeza, però, riesce a lanciare un messaggio in codice a Kursat, che comprende immediatamente la situazione e interviene in tempo. Il suo intervento permette di salvare sia Mahir sia Canfeza, mentre Selim è costretto a fuggire.

In fuga e ormai in gravi condizioni, Selim viene colpito dalla febbre. Quando sembra non avere più vie d'uscita, viene soccorso da un uomo che gli offre un posto dove stare e gli promette il proprio aiuto.

In ospedale, invece, arriva finalmente il momento che tutti stavano aspettando: Mahir riapre gli occhi. Il suo risveglio porta un enorme sollievo a Canfeza e agli altri, dopo la paura vissuta nelle ore precedenti. Ma mentre una delle crisi sembra finalmente superata, alla villa Yilmaz si apre un nuovo fronte.

La puntata si chiude infatti con una decisione destinata a cambiare profondamente il rapporto tra Ferman e Sevde. Alla villa Yilmaz, Ferman chiede alla moglie il divorzio.