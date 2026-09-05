La Promessa, stasera 5 settembre in prima serata: Curro resiste alle minacce di Lorenzo

Curro torna alla tenuta con Angela e deve affrontare le minacce di Lorenzo, mentre Leocadia prepara un matrimonio segreto e Maria affronta una scelta difficile dopo aver scoperto di essere incinta.

La Promessa torna stasera, 5 settembre, in prima serata alle 21:30 circa su Rete 4 con una puntata ricca di tensioni e nuovi sviluppi. Al centro delle anticipazioni ci sono ancora una volta Curro e Angela, il cui ritorno alla tenuta riaccende immediatamente lo scontro con Don Lorenzo.

La Promessa anticipazioni: Curro affronta Lorenzo

Dopo aver trascorso due giorni da soli, Curro e Angela fanno ritorno alla tenuta, ma la loro situazione non passa inosservata. Lorenzo ha infatti scoperto che i due giovani hanno vissuto insieme come veri e propri amanti e decide di sfruttare la situazione per affrontare direttamente il valletto.

Il Capitano mette Curro sotto pressione e arriva a minacciarlo apertamente. Nonostante le continue provocazioni e il pesante atteggiamento di Lorenzo, Curro resiste alle minacce e mantiene il controllo, deciso soprattutto a proteggere Angela.

Leocadia e Angela nei giardini della Tenuta

Leocadia prepara le nozze di Angela mentre Adriano affronta una scelta difficile

Dopo l'episodio delle 19:40, nella puntata del prime time Lorenzo è impegnato nel suo confronto con Curro, Leocadia continua a muoversi nell'ombra. All'insaputa del Capitano, la donna organizza infatti le nozze tra Angela e Beltrán, portando avanti un piano che potrebbe cambiare radicalmente il futuro della giovane.

Al piano nobile, intanto, Adriano sceglie di prendere le distanze dalle vicende della moglie. L'uomo preferisce concentrarsi sui propri figli, mentre Jacobo continua la sua personale indagine sulle lettere di Catalina. I suoi sospetti diventano sempre più forti: il giovane è infatti convinto che quelle lettere siano state abilmente falsificate.

Maria affronta la gravidanza mentre Petra viene isolata

Anche nei piani della servitù la situazione è tutt'altro che tranquilla. Maria Fernández, dopo aver scoperto di essere incinta, attraversa un momento di profonda crisi. La ragazza non sa quale decisione prendere e teme le conseguenze che una scelta potrebbe avere sul suo futuro. A sostenerla ci sono Pia e Don Samuel, che cercano di starle vicino e di offrirle i loro consigli in un momento particolarmente delicato.

Nel frattempo, Enora, ormai smascherata per il furto dei progetti, prende una decisione drastica nei confronti di Toño e decide di interrompere definitivamente la loro relazione. Infine, Petra continua a soffrire per l'isolamento imposto dal resto della servitù. In questo scenario interviene Cristóbal, che compie la sua mossa proponendo ufficialmente Teresa come nuova governante.