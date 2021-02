Justice League, Zack Snyder conferma: "Joker è presente nella timeline dell'Incubo"

Zack Snyder ha confermato che il Joker di Jared Letos intravisto nelle prime immagini diffuse dal regusta sarà presente nella timeline dell'incubo di Batman in Justice League.

Zack Snyder's Justice League: Jared Leto nel ruolo del Joker

Zack Snyder ha voluto fortemente il ritorno del Joker, non previsto nella versione originale di Justice League. Dopo il flop di Suicide Squad, era improbabile rivedere Jared Leto nei panni del Principe del Clown eppure Snyder è riuscito a convincerlo e a creare per lui un look inedito per il Joker rispetto alla versione coi capelli corti e i tatuaggi vista in Suicide Squad.

Il nuovo Joker farà la sua comparsa in Zack Snyder's Justice League. In un'intervista a Vanity Fair Zack Snyder ha confermato i rumor circolati nelle scorse settimane secondo cui il confronto tra Batman e Joker potrebbe avvenire nella timeline dell'incubo, ripresa dal regista nella sua versione extended di Justice League che sarà lunga 4 ore. Ecco le parole di Snyder:

"La cosa bella della scena è che è Joker che parla direttamente a Batman di Batman. "È Joker che analizza Batman riflettendo su chi è e cosa è. Sentivo che questa è la cosa che i fan meritavano dal DC Universe. Joker di Jared Leto Joker e Batman di Ben Affleck non sono mai stati davvero insieme. Non mi sembrava giusto lasciarsi alle spalle questa incarnazione di Batman e Joker senza mai vederli davvero insieme".

Zack Snyder's Justice League sarà disponibile dal 18 marzo su HBO Max negli USA.

Justice League, Zack Snyder: "Il sequel avrebbe rivelato come Joker ha ucciso Robin"