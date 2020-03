Batman v Superman: neanche Zack Snyder ha capito la scena dell'incubo

Uno dei momenti più famosi di Batman v Superman è la scena dell'incubo, rimasta tristemente celebre per aver confuso una marea di spettatori, compreso il regista del film, Zack Snyder! L'autore ha infatti rivelato durante un rewatch in diretta del film che anche lui non è interamente convinto di dove quella scena volesse andare a parare.

Batman v Superman: Dawn of Justice: Henry Cavill in un'immagine tratta dal trailer del film

Durante la sequenza incriminata, un dormiente Batman sogna di una linea temporale alternativa dove Superman ha perso Lois Lane, esponendosi di fatto al potere delle forze oscure. Superman diventa infatti malvagio e conquista la Terra con la forza diventando un super-dittatore. Subito dopo, Batman si sveglia e assiste a una proiezione di Flash dal futuro direttamente nella bat-caverna. Ma Flash faceva parte del sogno o era effettivamente un segnale dal futuro?

Neanche Zack Snyder è sicuro della risposta, come ha confessato lui stesso commentando in diretta durante il rewatch del film su Vero: "Quindi lui... si addormenta, forse. Non sono sicuro. Potrebbe essere una conseguenza di Flash che corre sulla ruota cosmica e crea una spaccatura. Potrebbe essere una combinazione delle due."

Quindi, neanche Zack Snyder ha ben capito il significato della scena dell'incubo in Batman v Superman, nonostante sia colui che l'ha girato. Il destino della sua collaborazione con DC è notoriamente complesso e tendente al tragico, visti gli scarsi risultati del film, soprattutto per la critica, e vista la sua sostituzione al timone di Justice League da parte di Joss Whedon. Probabilmente, se Snyder avesse mantenuto il controllo sul progetto, la realtà alternativa con Superman malvagio avrebbe potuto essere sviluppata in seguito, invece di essere destinata a rimanere una reliquia poco convincente in un film altrettanto poco convincente.